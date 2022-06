Σκάνδαλο με το γιο του Τζο Μπάιντεν – Εμφανίζεται σε βίντεο γυμνός με όπλο στα χέρια

Συγκεκριμένα, διέρρευσε βίντεο με τον γιο του Τζο Μπάιντεν γυμνό και με ένα όπλο σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με μια ιερόδουλη. Ωστόσο, προκαλεί εύλογα ερωτήματα ο χρόνος που αυτό το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα.

Για την ακρίβεια την ώρα που η κατάσταση με τα όπλα έχει ξεφύγει σε τρομακτικό επίπεδο στις ΗΠΑ, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί αντί να αναλογιστούν τα λάθη και να αναλάβουν δραστικά μέτρα για να μειωθεί σημαντικά η οπλοκατοχή, επιλέγουν να «ρίχνουν λάσπη» εκατέρωθεν για να δικαιολογήσουν την ανικανότητά τους απέναντι στην εξελισσόμενη τραγωδία.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες μέρες ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας σκοτώνοντας 19 παιδιά και δύο δασκάλες. Το βράδυ της Δευτέρας αποκαλύφθηκε πόσο καθημερινά είναι τα φονικά περιστατικά με όπλα, αφού τουλάχιστον 124 άνθρωποι πέθαναν σε 300 παρόμοια περιστατικά από την Παρασκευή μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Ωστόσο, το lobby των όπλων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό με σημαντικές επιρροές τόσο στο Λευκό Οίκο όσο και σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, διέρρευσε και το βίντεο προ τετραετίας που απεικονίζει τον γιο του Τζο Μπάιντεν, τον Χάντερ, να είναι γυμνός σε δωμάτιο ξενοδοχείου κραδαίνοντας ένα όπλο.

Το βίντεο έφερε στο φως η New York Post από τη μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα Marco Polo.

Σημειώνεται πως λίγο πριν δημοσιευτεί το βίντεο ο Μπάιντεν είχε ζητήσει να μπει ένας περιορισμός στην οπλοκατόχη και πλέον οι επικριτές του τον κατηγορούν για υποκρισία.

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρον Τζόνσον τόνισε πως «πριν προτείνει ή εγκρίνει οποιαδήποτε νέα ομοσπονδιακή νομοθεσία για τα όπλα, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα πρέπει να επιβάλλει τους υφιστάμενους νόμους, ανεξάρτητα από το ποιος τους παραβιάζει, ακόμα κι αν αυτό το άτομο είναι ο γιος του προέδρου.

Έχω γράψει επιστολές στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και το FBI σχετικά με το περιστατικό με το όπλο του Χάντερ που πετάχτηκε σε έναν κάδο σκουπιδιών πίσω από ένα παντοπωλείο απέναντι από ένα λύκειο στο Ντέλαγουερ», πρόσθεσε ο Τζόνσον, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση.

«Δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά δεν έχω λάβει ικανοποιητική απάντηση από αυτές τις υπηρεσίες» σημείωσε.

Packin’ heat: Nude Hunter Biden cavorts with hooker, illegal gun in latest mess for president https://t.co/Uivqg9HgXe pic.twitter.com/qZdb8DZ8Fu

— New York Post (@nypost) June 6, 2022