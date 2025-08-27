Σήριαλ οι αμαρτωλές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα «παίζει» και λίγο Αιτωλοακαρνανία…

Σήριαλ αποκαλύψεων για τις αμαρτωλές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένονται από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με επιπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία.

Δεύτερος γύρος αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι θα προκύψει από τη στιγμή που θα ξεκινήσει τις εργασίες η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής τον ερχόμενο μήνα. Μέχρι τότε μέσω διαρροών, το θέμα σιγά – σιγά επαναφέρουν δημοσιεύματα που επικαλούνται τα πρώτα ευρήματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) του «ελληνικού FBI», που τελικό στόχο θα έχουν αυτό που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός ως επιστροφή των κλεμμένων.

Νέα στοιχεία για το μεγάλο σκάνδαλο των επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύψει το προχθές το «ΘΕΜΑ», σταχυολογώντας αρκετές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων χωρίς όμως πραγματική σχέση με την αγροτική παραγωγή.

Μεταξύ αυτών που καταγράφεται στο δημοσίευμα υπάρχουν και δύο περιπτώσεις από το Αγρίνιο και στην Αιτωλοακαρνανία. Στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα πάντα με το «ΘΕΜΑ», εντοπίστηκε μια υπόθεση που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, καθώς η δικαιούχος αγροτικών επιδοτήσεων φέρεται να είχε δηλώσει ότι μίσθωσε χωράφια όχι μόνο από ιδιώτες, αλλά και από… το ίδιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με τον έλεγχο, από το 2019 έως το 2024 η συγκεκριμένη αιτούσα κατέθεσε διαδοχικές δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντας δεκάδες αγροτεμάχια ως «μισθωμένα» από διάφορους ιδιοκτήτες.

Ανάμεσά τους όμως φιγουράρει και το υπουργείο, κάτι που προκαλεί εύλογες απορίες. Οπως προέκυψε, ούτε η ίδια προσκόμισε μισθωτήρια, ούτε το υπουργείο είχε εκδώσει οποιοδήποτε έγγραφο παραχώρησης. Παρ’ όλα αυτά, η δικαιούχος έλαβε συνολικά πάνω από 55.000 ευρώ επιδοτήσεις. Ακόμη, σε άλλη περίπτωση, κάτοικος στο Αγρίνιο έλαβε 21.728 ευρώ, επιδότηση που ελέγχεται…

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές, καθώς στις έρευνες εμπλέκεται και η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ερευνούν το ενδεχόμενο τα φαινόμενα αυτά να μην είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτέλεσμα της δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων που λειτουργούν με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Το πρόβλημα ίσως να είναι το ύψος της παράνομης επιδότησης σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, αλλά η μαζικότητα του φαινομένου και το επαναλαμβανόμενο μοτίβο: δηλώσεις για εκτάσεις χωρίς τίτλους, εικονικές μισθώσεις μεταξύ συγγενών, αγροτεμάχια που εμφανίζονται μόνο στα χαρτιά, ακόμη και περιπτώσεις όπου ως «ιδιοκτήτης» δηλώνεται το ίδιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προφανώς από τα δημοσιεύματα και τις διαρροές δύσκολα θα σχηματίσει κανείς μι συνολική εικόνα για τις διαστάσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ π.χ. στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά φαίνεται ότι σχεδόν σε κάθε αγροτική περιοχή της χώρας υπάρχει αρκετό «ψωμί» για το… μαρτύριο της σταγόνας μέσω διαρροών και δημοσιευμάτων.

Εφημερίδα «Συνείδηση»