Σιρέλ Γκολάν: Γλίτωσε τη σφαγή της Χαμάς, αυτοκτόνησε ανήμερα των γενεθλίων της

Συγκλονισμένο είναι από το βράδυ της Κυριακής το Ισραήλ μετά την είδηση της αυτοκτονίας - ανήμερα των γενεθλίων της - της 22χρονης Σιρέλ Γκολάν, η οποία δεν κατάφερε ποτέ να συνέλθει από το σοκ που της προκάλεσε η επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής Nova στο οποίο βρισκόταν την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η Σιρέλ, η οποία έκλεισε τα 22 την Κυριακή, θα έπρεπε να περάσει την ημέρα γιορτάζοντας με την οικογένειά της αλλά αντίθετα, όπως σημειώνουν οι Times Of Israel, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Ποράτ ενώ το κινητό της τηλέφωνο είχε γεμίσει από ευχετήρια τηλεφωνήματα και SMS.

H οικογένεια της Γκολάν, με πρώτο τον αδερφό της Εγιάλ, κατηγορούν την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι δεν πρόσφερε καμία βοήθεια στη Σίρελ προκειμένου να αντιμετωπίσει τους τελευταίους 12 μήνες το μετατραυματικό στρες που της προκάλεσαν όσα έζησε στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πώς επέζησε της φονικής επίθεσης της Χαμάς

Η Σιρέλ και ο σύντροφός της Άντι ήταν στο φεστιβάλ Nova την ώρα της επίθεσης της Χαμάς.

Αρχικά οι δύο τους μπήκαν σε ένα όχημα με στόχο να διαφύγουν από το φεστιβάλ αλλά σύντομα κατάλαβαν, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν. Έτσι έτσι εγκατέλειψαν το όχημα και κρύφτηκαν για ώρες κάτω από έναν θάμνο.

How Hamas Turned an Israeli Music Festival Into a Massacre | WSJ

Κάποια στιγμή, μάλιστα, τους δόθηκε η ευκαιρία να μπουν σε ένα άλλο αυτοκίνητο οι επιβαίνοντες του οποίου προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τα πυρά των τρομοκρατών της Χαμάς. Η Σιρέλ και ο σύντροφός της, όμως, αρνήθηκαν να τους ακολουθήσουν. Λίγη ώρα αργότερα οι 11 επιβαίνοντες του εν λόγω οχήματος είτε δολοφονήθηκαν είτε απήχθησαν από τη Χαμάς, όπως είχε εξομολογηθεί τον περασμένο Νοέμβριο η 22χρονη σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Τελικά την Σιρέλ και τον Άντι έσωσε ο αστυνομικός Ρέμο Σαλμάν ελ-Χοζαγιέλ, ο οποίος επίταξε ένα όχημα με το οποίο έσωσε συνολικά 200 άτομα από το φεστιβάλ Nova ενώ δεχόταν τα πυρά των παλαιστίνιων τρομοκρατών.

Το μετατραυματικό σοκ

Τις εβδομάδες και τους μήνες που ακολούθησαν την φονική επίθεση της Χαμάς, η Σιρέλ παρουσίασε συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD) και χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές, μολονότι, όπως λέει η οικογένειά της δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως ασθενής με PTSD.

«Το κράτος σκότωσε την Σιρέλ» δήλωσε χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα Ynet, ο αδερφός της 22χρονης, Εγιάλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν διαπίστωσε ότι η Σιρέλ είχε απομακρυνθεί από τους ανθρώπους και την κάλεσε να ζητήσει βοήθεια, εκείνη του απάντησε ότι σε καμία στιγμή δεν είχε βοηθηθεί από κρατικές υπηρεσίες και ότι κάθε βοήθεια που είχε λάβει ήταν από την οργάνωση των επιζήσαντων και συγγενών των θυμάτων του μουσικού φεστιβάλ Nova.

«Η μητέρα μου υποχρεώθηκε σε πρόωρη συνταξιοδότηση για να είναι δίπλα στην κόρη της. Δεν φύγαμε από δίπλα της ποτέ. Η μόνη φορά που συνέβη αυτό ήταν σήμερα, και εκείνη αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της» πρόσθεσε ο Εγιάλ μιλώντας στο Channel.

Με αφορμή την τραγική κατάληξη της αδερφής του, ο Εγιάλ Γκολέν κάλεσε το κράτος του Ισραήλ να «ξυπνήσει», διαφορετικά θα υπάρξουν και άλλα τέτοια περιστατικά αυτοκτονίας: «Έχασα την αδερφή μου αλλά θέλω να φωνάξω ώστε να μην χάσουν και άλλοι τους αγαπημένους τους».

Από την πλευρά του το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Ισραήλ απάντησε ότι «παρέχουμε μέτρα βοήθειας και στήριξης με πολλούς τρόπους σε όσους επέζησαν του φεστιβάλ» καλώντας όσους επιζήσαντες της επίθεσης της Χαμάς νιώθουν την ανάγκη για βοήθεια να επικοινωνούν με το υπουργείο είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά.

Πηγή: protothema.gr