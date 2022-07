Σίνζο Άμπε: Υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση εναντίον του

Ο 67χρονος βετεράνος πολιτικός της Ιαπωνίας δέχτηκε τα πυρά ενός «δυσαρεστημένου» πρώην μέλους του Πολεμικού Ναυτικού νωρίς το πρωί, ενώ εκφωνούσε ομιλία στη Νάρα – Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Σίνζο Άμπε, ο οποίος δέχτηκε σήμερα τα πυρά ενός 42χρονου άνδρα καθώς εκφωνούσε ομιλία στη Νάρα (δυτικά) ενόψει των εκλογών για την ανανέωση της σύνθεσης της ιαπωνικής Γερουσίας.

Νωρίτερα, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα είχε δηλώσει ότι ο προκάτοχός του βρισκόταν σε «πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση» μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του και είχε χαρακτηρίσει την απόπειρα κατά της ζωής του «βάρβαρη ενέργεια». Ιαπωνικά μέσα μετέδωσαν ότι ο βετεράνος πολιτικός εισήχθη εσπευσμένα στην Εντατική και υποβλήθηκε σε μετάγγιση.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του μακροβιότερου ηγέτη της χώρας του «ανατέλλοντος ηλίου» έγινε υπό το φως της ημέρας, σε μία χώρα όπου το καθεστώς οπλοκατοχής είναι ένα από τα αυστηρότερα στον κόσμο.

Βίντεο: Η στιγμή του πυροβολισμού

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Police via NHK: The suspect is in his 40s. — Scott Stedman (@ScottMStedman) July 8, 2022

Η επίθεση κατά του Άμπε σημειώθηκε περί τις 11:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) στη Νάρα. Ο δράστης (που τέθηκε αμέσως υπό κράτηση) είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και το τουφέκι με το οποίο άνοιξε πυρ εναντίον του Σίνζο Άμπε ήταν χειροποίητο.

Βίντεο: Η στιγμή της σύλληψης

NHK video shows the moment Shinzo Abe’s suspected attacker was stopped. Local media reporting a man in his 40s has been arrested on a charge of attempted murder #Abe #安倍晋三 pic.twitter.com/oMcDV31vfn — Tom Bateman (@tomb8man) July 8, 2022

Το NHK μετέδωσε επίσης, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ότι ο δράστης ήταν δυσαρεστημένος μαζί του και αποφάσισε να τον σκοτώσει. Δεν είναι σαφείς ακόμη οι λόγοι της δυσαρέσκειας του άνδρα αυτού, που κατονομάστηκε από την αστυνομία — ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα.

Βίντεο: Κόσμος τρέχει να βοηθήσει τον Αμπε

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Καθώς ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) μίλαγε στην προεκλογική εκδήλωση του κόμματός του ακούστηκαν δύο ή τρεις αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με νεαρή που βρισκόταν επιτόπου, ο δράστης άνοιξε πυρ ενώ βρισκόταν «στα νώτα» του Σίνζο Άμπε. Η πρώτη σφαίρα αστόχησε, κατά την ίδια.

Βίντεο: Η μεταφορά στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

Japan’s Former Prime Minister Shinzo Abe was shot! He was hit by two shots on his left chest! ️ Cardiopulmonary arrest: local media reports#ShinzoAbe #BreakingNews pic.twitter.com/usIhc9iyYN — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) July 8, 2022

Ο κ. Άμπε χτυπήθηκε στην πλάτη και στον λαιμό, αιμορραγούσε στο στήθος, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και διάφορα βίντεο από το επεισόδιο. Συνεργάτες του είχαν μαζευτεί πάνω από τον πρώην πρωθυπουργό που κατέρρευσε, με τουλάχιστον έναν να του κάνει μαλάξεις, σύμφωνα με στέλεχος του ΦΔΚ που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

Ο κ. Άμπε παρέμεινε στον θώκο του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ανέλαβε αρχικά το 2006 και κράτησε το αξίωμα για έναν χρόνο, κατόπιν επέστρεψε και έμεινε στην εξουσία από το 2012 ως το 2020, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί για λόγους υγείας. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Τόκιο, ο Ραμ Εμάνιουελ, στηλίτευσε την επίθεση.

«Είμαστε όλοι θλιμμένοι και σοκαρισμένοι για την επίθεση με σφαίρες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Άμπε Σίνζο. Ο Άμπε-σαν υπήρξε εξαιρετικός ηγέτης της Ιαπωνίας και αταλάντευτος σύμμαχος των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση και ο αμερικανικός λαός προσεύχονται να είναι καλά ο Άμπε-σαν, η οικογένειά του και ο ιαπωνικός λαός», ανέφερε ο κ. Εμάνιουελ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε πριν ανακοινωθεί ο θάνατος του Άμπε.

Πηγή: protothema.gr

Τηλεθέαση: Θριαμβευτικό φινάλε για τις Άγριες Μέλισσες