Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή – Πέθανε η Σινέντ Ο’ Κόνορ

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ (Sinead O’ Connor) πέθανε την Τρίτη στα 56 της χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή και στους φανατικούς θαυμαστές της.

Η τραγουδίστρια από το Δουβλίνο υπήρξε από την αρχή της καριέρας της επαναστατικό πνεύμα. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την κλασσική εικόνα των ποπ τραγουδιστριών που ήθελαν να προβάλλουν στο Χόλυγουντ.

Με το ξυρισμένο κεφάλι της σε αντίθεση με τα πρότυπα που προέβαλαν τη δεκαετία του 90’, έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ποπ μουσικής σκηνής.

Δεν δίστασε, 30 χρόνια πριν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της Καθολικής Εκκλησίας μετά τα σκάνδαλα για κακοποίηση παιδιών να σκίσει φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ στο «Saturday Night Live», κίνηση που κατέστρεψε ουσιαστικά την καριέρα της.

Ποια ήταν η Σινέντ Ο’ Κόνορ

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 στο Γκλέναγκερι του Δουβλίνου.

Οι γονείς της, Σον Ο’ Κόνορ και Μαρί Ο’ Κόνορ χώρισαν όταν η ίδια ήταν 8 ετών. Αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες της Sinead, τους κακοποιούσε σωματικά.

Το τραγούδι της «Fire on Babylon» αναφέρεται στις επιπτώσεις της δικής της κακοποίησης, αλλά και όλων των κακοποιημένων παιδιών. Ωστόσο, η Sinead αποφάσισε το 1979 να ζήσει με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο.

Λόγω απουσίας από σχολείο με κοπάνες και ληστείες, μεταφέρθηκε στο αναμορφωτήριο Grianan Training Centre. Εκεί αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη της γραφής και στη μουσική.

Το 1985 η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και λίγο αργότερα εγκατέλειψε το συγκρότημα. Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε όταν το ιρλανδικό συγκρότημα In Tua Nua ανακάλυψε τη φωνή της. Η φήμη της ανήλθε προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 με το πρώτο της άλμπουμ, «The Lion and the Cobra».

Το 1990 ήρθε η παγκόσμια επιτυχία με το «Nothing Compares 2 U» του Prince.

Η επαναστατική φύση της οδηγήθηκε κυρίως από τη δυσαρέσκεια για την κακοποίηση που υπέστη ως παιδί αλλά και την εμπειρία της στο αναμορφωτήριο του Δουβλίνου.

Ήταν η μουσική που τη έσωσε, απελευθερώνοντας ένα δημιουργικό ταλέντο που την έκανε παγκόσμια σταρ της μουσικής.

Η ίδια, πάντα επαναστάτρια, απέρριψε σθεναρά τις προσπάθειες της δισκογραφικής της εταιρείας να αλλάξει την πανκ εμφάνιση της και να γίνει πιο girly.

Η εναντίωση στην Καθολική Εκκλησία

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τα δεδομένα του Χόλυγουντ αλλά αντίθετα υποστήριξε με μεγάλο σθένος τις δικές της πεποιθήσεις.

Συγκεκριμένα, αρνήθηκε να εμφανιστεί σε έναν συναυλιακό χώρο στο Νιου Τζέρσεϊ, εκτός κι αν δεν παιζόταν ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ πριν ανέβει στη σκηνή.

Ο χώρος συμφώνησε απρόθυμα αλλά αυτό οδήγησε σε μποϊκοτάζ των τραγουδιών της από αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς των ΗΠΑ.

Αυτό την έκανε μία από τις πιο επαναστατικές φιγούρες στη μουσική βιομηχανία των ΗΠΑ. Αλλά το περιστατικό στο «Saturday Night Live» – στο οποίο τραγούδησε το «War» του Bob Marley πριν σκίσει τη φωτογραφία του Πάπα για να διαμαρτυρηθεί, όπως είπε αργότερα, για την ενδυνάμωση της κακοποίησης παιδιών από την Καθολική Εκκλησία – τη μετέτρεψε σε πλήρη παρία.

Δύο εβδομάδες αργότερα, αποδοκιμάστηκε σε μια συναυλία αφιερώματος του Bob Dylan και έφυγε κλαίγοντας. Μάλιστα, η Μαντόνα την κορόιδεψε σκίζοντας τη φωτογραφία ενός παιδεραστή στη σκηνή του «Saturday Night Live».

Στην αυτοβιογραφία της, «Αναμνήσεις», η Ο’ Κόνορ είπε για το περιστατικό:

«Όλοι θέλουν έναν ποπ σταρ, βλέπετε; Αλλά είμαι τραγουδίστρια διαμαρτυρίας. Απλώς είχα πράγματα για να βγάλω από μέσα μου. Δεν είχα καμία επιθυμία για φήμη»

Στα τέλη του 1992 επέστρεψε πίσω στο Δουβλίνο.

Η απόπειρα αυτοκτονίας

Η Ο’Κόνορ παντρεύτηκε τέσσερις φορές και απέκτησε δύο παιδιά με δύο από τους συζύγους της και άλλα δύο με συντρόφους της.

Η τριετής μάχη με τον πρώην φίλο της John Waters για την επιμέλεια της κόρης τους έληξε τον Μάρτιο του 1999 όταν πήρε υπερβολική δόση Valium σε μια προφανή προσπάθεια αυτοκτονίας.

Στη συνέχεια συμφώνησε να αφήσει το 3χρονο κορίτσι, να ζήσει με τον πατέρα της.

Τον Νοέμβριο του 2015 ανακοίνωσε στο Facebook μία ακόμα απόπειρα αυτοκτονίας.

«Έχω πάρει υπερβολική δόση», έγραψε. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κερδίσεις τον σεβασμό. Δεν είμαι στο σπίτι, είμαι σε ένα ξενοδοχείο, κάπου στην Ιρλανδία, με άλλο όνομα. Αν δεν το δημοσίευα αυτό, τα παιδιά και η οικογένειά μου δεν θα το μάθαιναν καν».

Το 2020, ακύρωσε πολλές συναυλίες και αποκάλυψε ότι θα έμπαινε σε ένα πρόγραμμα θεραπείας ενός έτους για τραύματα και εθισμό.

Το 2021, δημοσίευσε τα απομνημονεύματα, «Rememberings»

Η αυτοκτονία του γιου της

Τον Ιανουάριο του 2022, η Ιρλανδή τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον θάνατο του 17χρονου γιου της. Μέσω μηνύματος στα social media, η ίδια ανέφερε: «Ο όμορφος γιος μου, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, το ίδιο το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του σήμερα και βρίσκεται τώρα με τον Θεό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη και να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Το μωρό μου. Σ’αγαπώ τόσο πολύ».

Στη συνέχεια, πόσταρε ένα τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ, το οποίο και αφιέρωσε στον γιο της. «Αυτό είναι για τον Shaney μου. Το φως της ζωής μου. Το λυχνάρι της ψυχής μου. Το μωρό μου με τα γαλανά μάτια. Θα είσαι πάντα το φως μου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Κανένα σύνορο δεν μπορεί να μας χωρίσει» έγραψε.

Η Σινέντ Ο΄ Κόνορ ενημέρωσε το κοινό της ότι δεν θα τραγουδήσει ξανά.

«Απλά για να σας ενημερώσω, οι υπαινιγμοί για πιθανές εμφανίσεις μου φέτος ή τον επόμενο χρόνο ή γενικά κάποια στιγμή είναι λανθασμένοι. Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάτι, για το οποίο θα τραγουδήσω».

Οι θρησκευτικές της πεποιθήσεις

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η τραγουδίοστρια χειροτονήθηκε ιερέας από τον επίσκοπο Michael Cox της Ιρλανδικής Ορθόδοξης Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

Ωστόσο, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θεώρησε ότι η χειροτονία γυναικών είναι άκυρη και δήλωσε ότι ένα άτομο που προσπαθεί να χειροτονήσει μια γυναίκα θα υποστεί αφορισμό.

Το 2007, η Σίνεντ είπε ότι θεωρούσε τον εαυτό της Χριστιανή και ότι πίστευε στις βασικές χριστιανικές έννοιες για τον Ιησού Χριστό.

Το 2010, όταν το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης της Καθολικής Εκκλησίας κυκλοφόρησε, η Ο’ Κόνορ είπε ότι εξακολουθούσε να αναγνωρίζεται ως Καθολική.

«Είμαι καθολική και αγαπώ τον Θεό… Γι’ αυτό αντιτάσσομαι σε αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στη θρησκεία στην οποία γεννήθηκα», είπε στους Times.

Ωστόσο, το 2018 ασπάστηκε το Ισλάμ, αποκαλώντας το «τη φυσική κατάληξη του ταξιδιού κάθε ευφυούς θεολόγου». Άλλαξε επίσης το όνομά της σε Shuhada’ Davitt.

Οι καταγγελίες στον Prince και στη Μάιλι Σάιρους

Η τραγουδίστρια είχε ισχυριστεί τι ο Πρινς προσπάθησε να τη δείρει.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Πιρς Μόργκαν, τη ρώτησε αν είχε συναντήσει ποτέ από κοντά τον Πρινς, μετά τη φήμη που κέρδισε ερμηνεύοντας το τραγούδι του. «Συναντηθήκαμε μια φορά και η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε και τόσο καλά. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία. Με κάλεσε στο σπίτι του ένα βράδυ κι εγώ βλακωδώς πήγα μόνη μου. Με φώναξε γιατί δεν ένιωθε άνετα με το γεγονός ότι δεν ήμουν προστατευόμενή του. Απαίτησε να μην βρίζω στις συνεντεύξεις μου λέγοντας πως κάτι τέτοιο κάνει συνέχεια ο ιρλανδικός λαός» ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων.

«Τον αγνόησα λέγοντάς του να πάει να γ@μηθεί και τότε εκείνος πήρε ένα μαξιλάρι και κάτι βαρύ. Βγήκα από το σπίτι τρέχοντας και κρύφτηκα πίσω από ένα δέντρο. Άρχισε να με κυνηγάει, εγώ τον έφτυσα και εκείνος προσπάθησε να με γρονθοκοπήσει. Αναγκάστηκα να χτυπήσω το κουδούνι σε ένα άλλο σπίτι για να κρυφτώ. Έπαιρνε ναρκωτικά…» συνέχισε περιγράφοντας το συμβάν.

Το 2013 κατηγόρησε τη Μάιλι Σάιρους σε μια ανοιχτή επιστολή, λέγοντάς της να σταματήσει να «εκπορνεύεται» από τη μουσική βιομηχανία.

Η τραγουδίστρια μπορεί να κατακρίθηκε πολύ για την κίνησή της να κατακρίνει την Καθολική Εκκλησία με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί ως «τρελή» για τις επόμενες δεκαετίες.

Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η Ο’ Κόνορ ήταν ριζικά μπροστά από την εποχή της με πολλούς τρόπους, από την άρνησή της να συμμορφωθεί με τους καθορισμένους ρόλους των φύλων μέχρι τα τραγούδια της για την αστυνομική βία κατά των Μαύρων.

