Simpsons: Η πρόβλεψη για την εξαφάνιση του υποβρυχίου – Το βίντεο που έγινε viral

Ο χρόνος που είχε δοθεί – 96 ώρες – για επάρκεια οξυγόνου στο υποβρύχιο Titan έληξε σήμερα, Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023. Το να βρεθεί το υποβρύχιο φαντάζει «άπιαστο όνειρο», πόσω μάλλον η διάσωση των επιβατών δεδομένου ότι όπως εξήγησε και ο Θεόδωρος Λιόλιος «κατά πάσα πιθανότητα το υποβρύχιο έχει συνθλιβεί λόγω πίεσης».

Βέβαια, όσο περνούν οι ώρες και η αγωνία για την τύχη των επιβαινόντων μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο, οι χρήστες στο Twitter (για ακόμα μία φορά) «ξέθαψαν» ένα κλιπ που συνδέει και αυτό το γεγονός με τους Simpsons.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου ο Homer Simpson και ο βιολογικός του πατέρας δείχνουν να είναι έτοιμοι να καταδυθούν στον βυθό για να ανακαλύψουν τον θησαυρό του ναυαγίου Piso Mojado.

Ειδικότερα, ο ήρωας μπαίνει στο μονοθέσιο υποβρύχιο και περιπλανιέται στον βυθό και κάποια στιγμή φαίνεται να σφηνώνει σε μια σπηλιά με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του εξαιτίας της έλλειψης… οξυγόνου.

Δείτε το βίντεο:

The Simpsons really predicted the titanic submarine situation .. and that they would completely run out of oxygen (watch till the end) this is actually scary. pic.twitter.com/xOWtE6DTQq

— Qura (@Qurandale) June 22, 2023