Σιμόνα Χάλεπ: Τετραετής αποκλεισμός για ντόπινγκ στην πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις

Η Ρουμάνα τενίστρια η οποία έχει φτάσει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κερδίσει το Wimbledon και το Roland Garros τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Ακεραιότητας του τένις με 4 χρόνια αποκλεισμό για δύο διαφορετικές παραβάσεις αντιντόπινγκ.

Η 31χρονη είχε τιμωρηθεί νωρίτερα με προσωρινό αποκλεισμό από τον Οκτώβριο του 2022, αφού βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία (ροξαδουστάτη) στη διάρκεια του περυσινού US Open.

Η Χάλεπ έχει δικαίωμα έφεσης. Εάν παραμείνει η ποινή ουσιαστικά τελειώνει η καριέρα της.

