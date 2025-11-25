Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2025
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά – Στον Καρέα η εξόδιος ακολουθία, στην Aμφιλοχία η κηδεία

Σήμερα η οικογένεια, φίλοι και γνωστοί θα πουν το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά, όπου θα κηδευτεί στην Αμφιλοχία

Με ανάρτησή του στα μέα κοινωνικής δικτύωσης o Νίκος Χαρδαλιάς έκανε γνωστές τις λεπτομέρειες για την κηδεία του πατέρα του.

Με βαθιά συγκίνηση ο Περιφερειάρχης Αττικής ενημέρωσε πως η τελευταία επιθυμία του πατέρα του ήταν να ταφεί δίπλα στον δικό του πατέρα και παππού της οικογένειας, Νίκο, «και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα και η ταφή στην Αιτωλοακαρνανία στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00.

Η ανάρτηση του Νίκο Χαρδαλιά για την κηδεία του πατέρα του
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χαρδαλιάς έγραψε: «Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας Πατέρα.

Μετά την εξόδιο ακολουθία θα τον συνοδέψουμε στην λατρεμένη του Αμφιλοχία, την γαλήνια πύλη του Αμβρακικού (όπως με υπερηφάνια την αποκαλούσε), όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Ο Πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια.

Η σορός του Πατέρα μας θα βρίσκεται στον Ναό από τις 9:30 το πρωί για όσους αγαπημένους μας φίλους και συγγενείς θα ήθελαν να ανάψουν ένα κερί στην μνήμη του και να τον αποχαιρετήσουν».

iefimerida.gr 

