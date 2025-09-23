Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής

Έναν χρόνο μετά την τελευταία τους συνάντηση και πάλι στη Νέα Υόρκη και σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό μετά την εκλογή Τραμπ, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντώνται σήμερα στο «Σπίτι της Τουρκίας», με το ραντεβού τους να προγραμματίζεται να διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.

Κανείς δεν μπορεί βεβαίως να προδιαγράψει αν η κουβέντα μπορεί να πάρει και παραπάνω, με δεδομένο ότι η συζήτηση διεξάγεται με μετάφραση, πλην όμως η πρώτη ελληνοτουρκική επαφή κορυφής μετά από τον περυσινό Σεπτέμβριο είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό ορόσημο για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο πλευρό των δύο ηγετών θα βρίσκονται οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, οι οποίοι συναντιούνται με μεγαλύτερη τακτικότητα, και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτων Νικολαϊδης και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς. Όπως μπορεί να αντιληφθεί ακόμα και κάποιος άπειρος παρατηρητής, το περιβάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει αλλάξει. Από τις μεγαλύτερες προσδοκίες του προηγούμενου διαστήματος έχουμε μετατοπιστεί σε μια ελεγχόμενη ένταση, καθώς η Τουρκία επανατοποθετείται σε αρκετά πεδία και παράλληλα επιδιώκει να μπει «από το παράθυρο» στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το SAFE.

Προς τούτο, το ελληνικό βέτο είναι δεδομένο, όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου, το casus belli, έναντι της Ελλάδας. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει ένα περιβάλλον έντασης με τον κ. Ερντογάν, εξ ου και το ραντεβού γίνεται. Από την άλλη, όπως αναγνωρίζουν και κυβερνητικές πηγές, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν έχουν δυναμική, ώστε να μπούμε στον πυρήνα της ελληνοτουρκικής διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα. Και σε αυτό το σενάριο πάντως ο κ. Μητσοτάκης είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να είμαστε διαρκώς «στα κόκκινα» και εκτιμά ότι αρκετές από τις αντιδράσεις της Τουρκίας απορρέουν από την ελληνική κινητικότητα, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και τις κινήσεις στα ενεργειακά με τελευταία επεισόδια τις άδειες στη Chevron αλλά και την επαναπροσέγγιση με τη Δυτική Λιβύη που εθεωρείτο από την Άγκυρα περίπου ως «προτεκτοράτο».

Διάλογος, όχι ψευτοπατριωτισμός

Η σημερινή συνάντηση μένει να φανεί αν μπορεί να έχει «δια ταύτα», αν και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εκθέσει για μια ακόμη φορά τις ελληνικές θέσεις στον Τούρκο πρόεδρο. «Η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει να "μεγαλώσει" ουσιαστικά την Ελλάδα με πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα, έχει επιλέξει τον διάλογο και με την γείτονα χώρα, με την Τουρκία και όχι μία συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που "χαμηλώνει" την Ελλάδα, την «κονταίνει», και έχει επιλέξει, σε συνέχεια όσων έχουν κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να μη βάζει ούτε καν σε συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας, ζητήματα κόκκινων γραμμών», υπογράμμισε χθες στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα η κυβέρνηση θέλει να στείλει το μήνυμα ότι δεν ανησυχεί μόνο και μόνο από την προαναγγελία ραντεβού Ερντογάν-Τραμπ στις 25 του μήνα, με τον κ. Μαρινάκη να συγκρίνει την εικόνα και τη θέση της χώρας με αυτή του 2019 και να επισημαίνει ότι είναι ριζικά διαφορετική.

Ραντεβού με Χριστοδουλίδη

Πριν από τη συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν πάντως ο κ. Μητσοτάκης θα έχει μια ακόμη σημαντική συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα, με πρώτο και κυριότερο αυτό του έργου για το καλώδιο GSI, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η ρητορική της Λευκωσίας ομολογουμένως μπερδεύει την Αθήνα και ο κ. Μητσοτάκης θέλει να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Κύπριο πρόεδρο, με τον οποίον και έχει στενή σχέση.

Κατά τα άλλα, το σημερινό πρόγραμμα επαφών του κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνει τον Αζέρο πρόεδρο κ. Αλίγιεφ, τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Γιούλιος Μαάντα Μπίο, τον πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ-Αλίμι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αργά το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το παρών στη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος Τραμπ για τους ηγέτες που φτάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Γ.Σ. του ΟΗΕ.

protothema.gr