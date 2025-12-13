Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση των αγροτών, μετά το προσκλητήριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Σε ποια σημεία υπάρχουν μπλόκα

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς σήμερα διεξάγεται η κρίσιμη συνεδρίαση του Συντονιστικού των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας.

Η συνάντηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας στις 17:00.

Η απόφαση που θα ληφθεί μετά τη Συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας στις 12:00, θα κρίνει την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο έναρξης πολιτικής διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση.

Τα δύο σενάρια και οι «κόκκινες γραμμές»

Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται. Εάν οι αγρότες επιλέξουν τον δρόμο της συνεννόησης, θέτοντας όμως συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές», τότε τα αιτήματά τους θα συστηματοποιηθούν και θα αποσταλούν στην κυβέρνηση εντός της ημέρας, με την προσδοκία για απαντήσεις σε διάστημα τριών ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν οι αγροτοσυνδικαλιστές επιμείνουν στη σκληρή γραμμή, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, η οποία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί μια προσπάθεια για πολιτική εκτόνωση της πίεσης που δημιουργούν τα αγροτικά μπλόκα. Η κίνηση αυτή ακολουθεί το πρότυπο μιας ανάλογης συνάντησης που είχε γίνει το 2024, ωστόσο, εμπεριέχει και ένα σαφές μήνυμα προς τους αγρότες, υπογραμμίζοντας πως η απουσία τους από το ραντεβού θα τους επιρρίψει την ευθύνη για τη συνέχιση της κοινωνικής αναστάτωσης.

Την ίδια ώρα, παρατηρείται μια τάση αποκλιμάκωσης στην Κρήτη, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι φαίνεται να υποχωρούν από τις κινητοποιήσεις μετά από διπλές συναντήσεις που είχαν με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης τις προηγούμενες ημέρες.

Το επίκεντρο, επομένως, μετατοπίζεται στη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού. Από αυτήν θα διαφανούν οι πραγματικές προθέσεις για διάλογο με την κυβέρνηση ή η απόφαση για συνέχιση του αγώνα. Παράλληλα, στο παρασκήνιο αναμένονται έντονες διαβουλεύσεις για να εξασφαλιστεί η πραγματοποίηση της συνάντησης στο Μαξίμου. Συνεργάτες του πρωθυπουργού παραμένουν επιφυλακτικοί για την έκβαση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφή τη διάθεσή του για εξαντλητικό διάλογο.

Πού έχει μπλόκα

Τρακτέρ από το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας εισέβαλαν χθες στο κέντρο της Λάρισας και πολιόρκησαν τα γραφεία των «γαλάζιων» βουλευτών του νομού. Στην είσοδο του γραφείου του Χρήστου Καπετάνου, άδειασαν σανό και άχυρα, κι ακολούθως επισκέφθηκαν τα πολιτικά γραφεία του Μάξιμου Χαρακόπουλου και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξηςμ Χρήστου Κέλλα.

Στην Εύβοια οι αγρότες έκλεισαν το πρωί της Παρασκευής για δύο ώρες την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Όπως αναφέρουν, θα κρατήσουν ανοιχτό το δρόμο για όσους θελήσουν να περάσουν το Σαββατοκύριακο τους στην Εύβοια.

«Σκληρή στάση» κρατούν και οι αγρότες στα μπλόκα της Πελοποννήσου, που έχουν παραταχθεί από Κόρινθο προς Πάτρα, στα διόδια Κιάτου, στο Αίγιο στη γέφυρα Σελινούντα και στην περιμετρική της Πάτρας ενώ από Πάτρα προς πύργο στην κάτω Αχαΐα και στον Πύργο. Επίσης, από Κόρινθο προς Καλαμάτα, στη Νεστάνη Αρκαδίας, στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης και στην είσοδο της Σπάρτης.

Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα. Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, οι αγρότες είναι ικανοποιημένοι από την κινητοποίηση, τονίζοντας ότι διατράνωσαν το δίκαιο του αγώνα τους και τη θέλησή τους να μην κάνουν πίσω. Καλούν δε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να έρθουν στο σημείο την Κυριακή, από τις 12:00 – 15:00, με τις οικογένειές τους, τα παιδιά και τους φίλους τους.

Ανδριανός: «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή»

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Ανδριανός μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας, επισημαίνοντας πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και έχουν δοθεί λύσεις σε σειρά προβλημάτων που έχουν τεθεί. Αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβερνητική βούληση είναι ξεκάθαρη: η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

«Ο πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι την Δευτέρα σας περιμένει, το απόγευμα για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν», είπε.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις (…).Τους περιμένουμε και μετά τα λέμε», κατέληξε.

iefimerida.gr