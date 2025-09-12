Σήμερα η δίκη του καρδιοχειρουργού Λυμπεριάδη για το φακελάκι

Σήμερα η δίκη του καρδιοχειρούργου, Δημήτρη Λυμπεριάδη, ο οποίος κατηγορείται για το πλημμέλημα της δωροληψίας μετά το φακελάκι που πήρε από σύζυγο ασθενή του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ.

Όπως πληροφορείται το protothema.gr από καλά ενημερωμένες πηγές, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο εν λόγω γιατρός «υπέπεσε στο αμάρτημα της δωροδοκίας» καθώς, μετά τη σύλληψή του, τουλάχιστον δύο με τρία άτομα επικοινώνησαν με την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και ανέφεραν πως και αυτοί έχουν... παρόμοιες δυσάρεστες εμπειρίες.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή με τη δίκη αυτή να εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό.

Η μαρτυρία της γυναίκας που έκανε την καταγγελία για τον Δημήτρη Λυμπεριάδη

Η κυρία Σοφία που έδωσε τα προσημειωμένα 3.000 ευρώ στον κ. Λυμπεριάδη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και περιέγραψε τα όσα της είπε ο γιατρός: «Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε “όπως βλέπεις κορίτσι μου εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος”. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει. Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει “άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ 3.000”. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω “τι συμβαίνει;”. Λέω “τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου”. “Αύριο τότε” μου λέει, “για να πληρώσω και τους μέσα”».

«Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό, Σε δημόσιο;», ανέφερε η κυρία Σοφία και αποκάλυψε πως από μέσα της «έλεγα “και αν δεν τα δώσω; και αν γίνει αυτό; και αν γίνει το άλλο; και αν πάθει κάτι;”».

«Έφτασα στα όριά μου. Έχω παιδευτεί από 6 Φεβρουαρίου με τον σύζυγό μου, έχει πολλαπλά προβλήματα υγείας και το τελευταίο ήταν η καρδιά. Πριν από λίγο κόψαμε πόδι. Όταν εγώ μετά από όλα αυτά και από κέντρα αποκατάστασης, έχουμε ματώσει οικονομικά, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα βρω και χρήματα και ότι θα αγχωθώ για να πληρώσω έναν γιατρό που πληρώνεται ήδη», τόνισε.

Η κυρία Σοφία είναι με τον σύζυγό της από την ηλικία των 22 ετών και λέει: «δεν θέλω να τον χάσω για τίποτα για αυτό παλεύω με νύχια και με δόντια. Είμαστε ένα. Το κατάλαβε από την πρώτη στιγμή (σ.σ. ο γιατρός). Όποια στιγμή και να βρισκόταν εκεί πέρα ήμουν από πάνω».

Όσο για το τι είπε ο γιατρός όταν του έδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα: «εντάξει Σοφία, πάω να τα δώσω και στους άλλους». «Τον ρώτησα αν θέλει να τα μετρήσει και απάντησε “όχι σου έχω εμπιστοσύνη”» και στη συνέχεια συνελήφθη.

protothema.gr