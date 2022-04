Σημαντική διεθνής αναγνώριση της κατασκευαστικής “Δυτική Εργολαβική” από το Αγρίνιο

Η κατασκευαστική “Δυτική Εργολαβική” από το Αγρίνιο διακρίθηκε σε διεθνές επίπεδο για ένα project με πολύπλευρα θετικά αποτελέσματα.

Η πανδημία έδωσε το κίνητρο και κάλεσε τους επιστήμονες αλλά και τους διαχειριστές της δημόσιας υγείας να αναθεωρήσουν, να αμφισβητήσουν και τελικά να δημιουργήσουν νέες δομές που θα έδιναν σε όλους μας την αίσθηση της οργάνωσης αλλά και της προσωρινής λύσης την στιγμή που όλοι μας ζούμε την πανδημία αυτή με την συνεχή ελπίδα πως είναι κάτι προσωρινό.

To Copper Smithsonian Museum στο κέντρο του Manhattan αναρωτήθηκε και παρουσιάζει…

What is design’s role in times of crisis? Communities and individuals come together to aid each other, push for change, and create new spaces, objects, and services…

Έτσι γεννήθηκε η έκθεση Design and Healing που παρουσιάζει τον ρόλο των σχεδιαστών στην πανδημία και ο τρόπος που ανταποκρίθηκαν στην νέα αυτή πρόκληση.

Σχεδιαστές, επαγγελματίες της υγείας, μηχανικοί και αρχιτέκτονες, δημιούργησαν νέες φόρμες και η έκθεση τις παρουσιάζει.

Είναι ο σχεδιασμός σαν απάντηση στο ερώτημα How can i help?

Η ΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ εκπροσωπώντας την Ελλάδα συμμετείχε στο ανοιχτό αυτό πρόγραμμα με εξαιρετική επιτυχία καθώς επανασχέδιασε τμήματα της αρχικής ιδέας που ηγήθηκε ο διάσημος Ιταλός αρχιτέκτονας Carlo Ratti, ο οποίος δημιούργησε την πρωτότυπη μεταφερόμενη μονάδας αυξημένης φροντίδας για Covid – 19.

Το Project ήταν Open Source Study και η εταιρεία με έδρα το Αγρίνιο επανασχεδίασε και παρουσίασε μια πρόταση διαφορετική από τις άλλες .

Το ελληνικό πρόγραμμα κρίθηκε ιδιαίτερα δυναμικό και στην έκθεση παρουσιάζεται ο τρόπος που αυτές οι μεταφερόμενες και προσωρινές μονάδες ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ μπορούν να γίνουν κρίσιμα όπλα στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι κατασκευές έγιναν εξ ολοκλήρου στο Αγρίνιο και τοποθετήθηκαν σε 3 νοσοκομεία της Επικράτειας.

Το παράδειγμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα, αγγίζει την θεωρητική προσέγγιση μιας προσωρινής επέκτασης κρίσιμων χώρων αυξημένης φροντίδας με αρνητική πίεση για τον ασφαλή περιορισμό της μετάδοσης αλλά και της θεραπείας.

Διαθέτουν θάλαμο –υποθάλαμο με αρνητική πίεση, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και μια σπουδαία εγκατάσταση παροχής οξυγόνου που συνδέεται κατά περίπτωση με τις υποδομές του εκάστοτε νοσοκομείου.

Η ελληνική έκδοση επιλέχτηκε και παρουσιάζεται σαν την πλέον απαιτητική κατασκευή και οι επισκέπτες στο μουσείο https://www.cooperhewitt.org/ μπορούν να δουν στοιχεία από την κατασκευή στο Αγρίνιο αλλά και από την τοποθέτηση μιας μονάδας στην Πάτρα.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι πολύ ζωηρό και οι εικόνες που μεταφέρθηκαν από το Αγρίνιο με τον αξιόλογο Αγρινιώτη φωτογράφο Κωνσταντίνο Ρίζο, προκάλεσαν διαρκή εντύπωση σύμφωνα με τη δήλωση των υπευθύνων του μουσείου Ellen Luptons curator of contemporary design at Cooper – Hewitt & Semuelowusu.

Η εικόνα είναι πολύ δυνατή και η σύνδεση της Ελλάδας με ανάλογες εικόνες προκάλεσε θετικά σχόλια από την στιγμή που πλήθος χωρών εξυπηρέτησαν την υγειονομική κρίση πίεση με πρόχειρα καταλύματα και διαρκή αυξημένο κίνδυνο για ασθενείς και νοσηλευτές.

Η Ελλάδα είναι μια χωρά που δέχεται πολύ μεγάλο προσφυγικό όγκο, κυρίως από το ανατολικό Αιγαίο και ο ρόλος της στο σύγχρονο σχεδιασμό προσωρινών αλλά ταυτόχρονα οικονομικών και ποιοτικώνκατασκευών, είναι δεδομένος.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, που είναι στην διάθεση του κοινού έως τον Αύγουστο του 2022, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με επισκέπτες, να εξηγήσουμε την λειτουργία του και να αναδείξουμε δυνάμεις παραγωγικότητας την ίδια στιγμή που η συζήτηση για την αξιοποίηση της σχεδίασης αυτής και του τρόπου εφαρμογής σε πολλαπλές περιπτώσεις είναι ζητούμενο για την Ελληνική Πολιτεία.

Ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος για λογαριασμό της Δυτικής Εργολαβικής, μας εξήγησε το επόμενο βήμα από το Αγρίνιο. Στόχος να συνεχίσουμε δυναμικά με τη συμμετοχή μας στην πλατφόρμα Housing Innovation Collaborative [“HICo”] μια κερδοσκοπική πλατφόρμα Έρευνας και Ανάπτυξης στο Λος Άντζελες που εστιάζει στην παραγωγή κατοικιών.

Μια πλατφόρμα που παρουσιάζει και πατρονάρει πιλοτικά νέους σχεδιασμούς ενώ ταυτόχρονα αναζητεί χρηματοδότηση και λύσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης αστέγων πολίτων και προσφυγών, από το Λος Άντζελες…. στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή να δώσουμε λύσεις σχεδιασμού και υλοποίησης στο πλαίσιο της πολιτικής Προστασίας μια κρίσιμη πλέον παράμετρο στην οργάνωση της κοινωνίας .

Αποστολή: Στέγαση υποεξυπηρετούμενων κοινοτήτων

Το Housing Innovation Collaborative υπάρχει για να φέρει κοντά ανθρώπους και ιδέες για να επιταχύνει την παραγωγή κατοικιών χαμηλότερου κόστους και υψηλότερης ποιότητας.

Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε την αποτελεσματικότητα και την κλίμακα που χρειαζόμαστε για να ξεπεράσουμε αυτήν την στεγαστική κρίση και να χτίσουμε ένα καλύτερο σπίτι για όλους μας είναι να ενωθούμε για να μάθουμε και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στο ταξίδι της επώασης, της προβολής και της εφαρμογής λύσεις στέγασης.