Σημαντική διάκριση για 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Erasmus

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, μέσω της εκπαιδευτικού Σεβαστής Παλαιοπάνου ΠΕ06 αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, βραβεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το έργο eTwinning “Sharing the Road: a Shared Vision of Improving our Living Area/Μοιραζόμαστε το δρόμο: ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση της περιοχής όπου διαμένουμε” στο οποίο συμμετείχε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ eTwinning που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2023-2024.

Η Διεύθυνση του σχολείου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην εκπαιδευτικό κ. Σεβαστή Παλαιοπάνου, στους μαθητές και σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι απέσπασαν την υψηλή εκτίμηση και θετική κρίση των Ευρωπαίων κριτών. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της αφοσίωσης, της δημιουργικότητας και της διδακτικής αριστείας που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Το έργο “Sharing the Road: a Shared Vision of Improving our Living Area” ξεχώρισε για την ικανότητά του να υπερβαίνει την απλή παρουσίαση ενός περιβαλλοντικού θέματος, μετατρέποντάς το σε ολοκληρωμένη διδακτική εφαρμογή.

Διακρίθηκε για την καινοτόμο εφαρμογή διδακτικών μεθόδων που προώθησαν τη συμμετοχή και τη συνεργασία των μαθητών. Η εκπαιδευτική προσέγγιση ενσωμάτωσε βιωματικές και διαθεματικές πρακτικές, συνδέοντας άμεσα τη μάθηση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Μέσω της μεθοδολογίας αυτής, οι μαθητές ενίσχυσαν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πραγματικά πλαίσια. Επιπλέον, το πρόγραμμα προώθησε την κοινωνική υπευθυνότητα και την κατανόηση σύνθετων εννοιών μέσα από πρακτικές εφαρμογές.

Η συνεργατική μάθηση και η ενεργητική συμμετοχή καθιστούσαν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο διαδραστική και ουσιαστική. Το έργο αποτέλεσε παράδειγμα επιτυχημένης σύνδεσης θεωρίας και πράξης, ενώ ανέδειξε τη σημασία της καινοτομίας στη σχολική εκπαίδευση. Συνολικά, η προσέγγιση αυτή αποτέλεσε πρότυπο αξιοποίησης διδακτικών μεθόδων που ενίσχυσαν τη μαθησιακή εμπειρία.

Συνεργάτες ήταν τα σχολεία Leonardo Da Vinci School di Settala (Μιλάνο, Ιταλία), I.C. “Piazza Winckelmann” Secondary School – Roma (Ιταλία), Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Santarém (Πορτογαλία), 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας, Ράλλειο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.