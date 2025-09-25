Σημάδια μείωσης της φτώχειας: 13.236 πολίτες στην Αιτωλοακαρνανία λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Στην Αιτωλοακαρνανία 13.236 άτομα ζουν με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης του παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης σε σχέση με τη φτώχεια στη Δυτική Ελλάδα, όπου καταγράφονται ελάχιστα σημάδια βελτίωσης, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει οικονομικές προκλήσεις με υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας. Παρ’ όλα αυτά, δείχνει μικρά σημάδια βελτίωσης σε απασχόληση και εισοδήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά χρειάζεται στοχευμένες πολιτικές ανάπτυξης και στήριξης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ετήσιας έκθεσης για το 2024 που κάνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την έκθεση η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα μειώθηκε ελαφρώς το 2024 (−5,42%),αλλά παραμένει σημαντικό ζήτημα, ειδικά στις γυναίκες και στους 30–64 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων έχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που δείχνει ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση. Πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η συνολική ανεργία για το 2023 ήταν 76.710 άνεργοι και το 2024 ήταν 72.554.

Διαπιστώνεται, λοιπόν, μείωση της ανεργίας κατά 5,42%. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Αχαΐα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανεργία με περίπου 35.000 ανέργους, ενώ ακολουθούν η Αιτωλοακαρνανία με περίπου 21.000 ανέργους και η Ηλεία με περίπου 16.000 ανέργους.

Αναφορικά με τον κίνδυνο φτώχειας η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να έχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της σε αυτό το φάσμα, με το ποσοστό αυτό να προσδιορίζεται στο 35,2% για το 2023. Αν το αντιπαραβάλλουμε, με τα δεδομένα από όλες τις Περιφέρειες καταλαβαίνουμε πως ο κίνδυνος φτώχειας είναι αρκετά μεγάλος, καθώς η Δυτική Ελλάδα κατέχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κινδύνου στην επικράτεια. Ωστόσο η έκθεση στέκεται στο γεγονός ότι θετικό σημείο αποτελεί πως τα εν λόγω ποσοστά παρουσιάζουν έντονη πτώση από το 2020, που ήταν στο 43,7%, και εξής.

Αποτέλεσμα πάντως του ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας είναι ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού να ζει με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Συνολικά στη Δυτική Ελλάδα 37.418 άτομα είναι ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με 13.236. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι σε αρκετούς Δήμους της περιοχής ένα ποσοστό της τάξης του 10% των ωφελούμενων αφορούν νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, γεγονός που σχετίζεται με την ανεργία των νέων, ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως στο Μεσολόγγι το ποσοστό αυτό ξεπερνά κατά πολύ το 10%, αλλά σχετίζεται με την έντονη παρουσία των Ρομά στην περιοχή.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι αιτήσεις και τα ωφελούμενοι για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για το έτος 2024 ανά Δήμο στην Αιτωλοακαρνανία:

Τα θετικά

Στα θετικά σημεία της έκθεσης του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης είναι η αύξηση της απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019 μέχρι και το 2023, γεγονός που δικαιολογεί τη μείωση της ανεργίας. Επίσης αύξηση παρατηρείται στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Αυτό από το 6.396 ευρώ το 2018 ανέβηκε στα 7.519 ευρώ το 2022.

Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Δυτική Ελλάδα που 2022 έφτασε στις 14.268 ευρώ, ενώ το 2019 ήταν στις 12.322 ευρώ. Το ΑΕΠ παρουσιάζει διαρκώς αυξητική τάση από το 2020 και μετά. Στο 15% περίπου διαμορφώνεται ο ρυθμός εξέλιξης του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με το 2019, με την υψηλότερη αύξηση να καταγράφεται στην Αιτωλοακαρνανία με 17,3% ενώ ακολουθούν η Ηλεία με 14,56% και η Αχαΐα με 13,8%.

«Η Δυτική Ελλάδα ξεκόλλησε από τον πάτο κι ανεβαίνει»

Μιλώντας για το θέμα σε σχετική συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης είχε εκτιμήσει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η πορεία του τόπου είναι θετική, αλλά κανένας δεν πρέπει να επαναπαύεται και βέβαια, κανένας δεν μπορεί να μιλήσει για εξάλειψη των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

«Η Δυτική Ελλάδα ξεκόλλησε από τον πάτο και ανεβαίνει. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Την ίδια στιγμή όμως, αν θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι στην κοινωνία που υπηρετούμε, δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά να συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να προσπαθούμε, ώστε η Δυτική Ελλάδα να πάει ακόμα πιο ψηλά» επεσήμανε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι ο τόπος μας έχει ακόμα χτυπητές αδυναμίες, όμως οι αδυναμίες αυτές δεν δημιουργήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά προϋπήρχαν και δημιουργήθηκαν από τις πολιτικές του παρελθόντος που την τελευταία πενταετία έχουν αρχίσει να ανατρέπονται.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»