Σιλβέστερ Σταλόνε: Μίλησε για τον τραγικό θάνατο του γιου του

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μίλησε για τον εκλιπόντα γιο του, Σέιτζ, στο νέο ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Sly», στο Netflix.

Ο Σέιτζ, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο σε ηλικία 36 ετών από στεφανιαία νόσο τον Ιούλιο του 2012, έπαιξε τον ρόλο του γιου του Ρόκι Μπαλμπόα, Ρόμπερτ, στην ταινία «Rocky V» του 1990. Στην πλοκή της ταινίας, ο χαρακτήρας του Σέιτζ, ο Ρόμπερτ, ένιωθε παραμελημένος καθώς ο πατέρας του επικεντρωνόταν στην καθοδήγηση του νεαρού πυγμάχου Τόμι Γκαν, τον οποίο υποδυόταν ο Τόμι Μόρισον.

Στο ντοκιμαντέρ, ο 77χρονος ηθοποιός κάνει μια σειρά από προσωπικές αποκαλύψεις, λέγοντας ότι «δυστυχώς», πτυχές της πλοκής του «Rocky V» αντλήθηκαν από την πραγματική σχέση του με τον γιο του.

Sylvester Stallone speaks about ‘devastating’ aspect of his relationship with late son Sage Stallone in Netflix documentary Sly … Sage died at 36 in 2012 from coronary artery disease https://t.co/yvq7Q11NAo

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 8, 2023