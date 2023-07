Σιγκαπούρη: 45χρονη εκτελέστηκε δια απαγχονισμού για 30,7 γρ. ηρωίνης

Οι αρχές της Σιγκαπούρης απαγχόνισαν σήμερα 45χρονη υπήκοο της χώρας, που είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πόλη-κράτος της Ασίας έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια.

«Η θανατική ποινή που είχε επιβληθεί στη Σαριντέουι Μπίντε Τζαμάνι εκτελέστηκε την 28η Ιουλίου 2023», ανέφερε η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Είχε καταδικαστεί για διακίνηση 30,72 γραμμαρίων ηρωίνης, ποσότητας διπλάσιας από αυτήν που επισύρει την εσχάτη των ποινών δυνάμει της νομοθεσίας στη Σιγκαπούρη.

Η 45χρονη, η οποία είχε καταδικαστεί το 2018, διέθετε «υπεράσπιση από συνήγορο καθ’ όλη τη διάρκεια» της ποινικής διαδικασίας, τόνισε η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, όπως αναφέρει το protothema.gr

«Άσκησε έφεση εναντίον της καταδίκης της και της ποινής της και το εφετείο την απέρριψε την 6η Οκτωβρίου 2022», συνεχίζει η ανακοίνωση, θυμίζοντας ακόμη ότι το αίτημά της για προεδρική επιείκεια επίσης απορρίφθηκε.

