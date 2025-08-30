Σίφνος: «Έφυγε» στον ύπνο του ο 14χρονος Λευτέρης - "Βυθίστηκε" στο πένθος το νησί

Στο πένθος βυθίστηκε η Σίφνος από τον ξαφνικό θάνατο του 14χρονου Λευτέρη Λουκατάρη. Ο νεαρός, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο στην ομάδα Κ14 του Πανσιφναϊκού, «έφυγε» από τη ζωή στον ύπνο του, προκαλώντας αβάσταχτο πόνο στην τοπική κοινωνία και στον αθλητικό κόσμο του νησιού.

Ο Λευτέρης ήταν ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πανσιφναϊκού και ο πατέρας του αποτελεί ενεργό μέλος της διοίκησης του συλλόγου.

Ο Πανσιφναϊκός, με συγκίνηση, αποχαιρέτησε τον 14χρονο με μία ανακοίνωση: «Δυστυχώς, δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα ”έπαιξε” ξανά το άσχημο παιχνίδι της. Ένα ακόμα νέο παιδί ”έφυγε” ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη την Σίφνο στο πένθος! Ο Λευτέρης μας, με τα τόσα αστεία του και την δυναμική του παρουσία, πήγε να ”παίξει” μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά. Ας είναι το τελευταίο παιδί που ”φεύγει” χωρίς να ζήσει τη ζωή του όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή-Γεωργία τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα! Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε!!!».



Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του άτυχου Λευτέρη.

protothema.gr