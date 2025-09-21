Σιέλης, ένας λιόντας στο Αγρίνιο για τον Παναιτωλικό

Ο Χρήστος Σιέλης ήταν στην Τούμπα όχι απλά κομβικός, αλλά για ακόμη μία φορά παρουσίαστηκε «κέρβερος» για τα «μετόπισθεν» του Παναιτωλικού

Ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση σε «μεγάλο» ματς προσέθεσε χθες ο Παναιτωλικός στο ενεργητικό του, καθώς απέσπασε «λευκή» ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ και έτσι συνεχίζει αήττητος τις φετινές εκτός έδρας υποχρεώσεις του.

Όπου αν υπολογίσουμε και το Κύπελλο το... κοντέρ του γράφει δύο νίκες (σ.σ. σε Βόλο και Θεσσαλονίκη επί του Άρη) και το προ ολίγων 0-0 της Τούμπας.

Όπου ο Χρήστος Σιέλης ήταν και πάλι κομβικότατος.

Από την πρώτη στιγμή άλλωστε που ο 25χρονος στόπερ ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο έδειξε την αξία του, όμως από πέρσι οπότε υπέγραψε στα «καναρίνια» ανεβάζει συνεχώς τις «μετοχές» του και φέτος κυμαίνεται στα όρια του... εξαιρετικού.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως μέσω του Παναιτωλικού επέστρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, όπου πλέον είναι βασικός και αναντικατάστατος.

Ωριμάζει, βελτιώνεται και τα μέχρι στιγμής φετινά του πεπραγμένα αφήνουν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.