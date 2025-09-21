Σιέλης, ένας λιόντας στο Αγρίνιο για τον Παναιτωλικό
Ο Χρήστος Σιέλης ήταν στην Τούμπα όχι απλά κομβικός, αλλά για ακόμη μία φορά παρουσίαστηκε «κέρβερος» για τα «μετόπισθεν» του Παναιτωλικού
Ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση σε «μεγάλο» ματς προσέθεσε χθες ο Παναιτωλικός στο ενεργητικό του, καθώς απέσπασε «λευκή» ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ και έτσι συνεχίζει αήττητος τις φετινές εκτός έδρας υποχρεώσεις του.
Όπου αν υπολογίσουμε και το Κύπελλο το... κοντέρ του γράφει δύο νίκες (σ.σ. σε Βόλο και Θεσσαλονίκη επί του Άρη) και το προ ολίγων 0-0 της Τούμπας.
Όπου ο Χρήστος Σιέλης ήταν και πάλι κομβικότατος.
Από την πρώτη στιγμή άλλωστε που ο 25χρονος στόπερ ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο έδειξε την αξία του, όμως από πέρσι οπότε υπέγραψε στα «καναρίνια» ανεβάζει συνεχώς τις «μετοχές» του και φέτος κυμαίνεται στα όρια του... εξαιρετικού.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως μέσω του Παναιτωλικού επέστρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, όπου πλέον είναι βασικός και αναντικατάστατος.
Ωριμάζει, βελτιώνεται και τα μέχρι στιγμής φετινά του πεπραγμένα αφήνουν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Στα δύο από τα τρία ματς που αγωνίστηκε - δεν έπαιξε στην ήττα με 2-1 από τον Βόλο - τα «καναρίνια» κράτησαν το μηδέν παθητικό και εδώ το credit πάει και στον Ουναϊ Γκαρσία. Οι δυο τους ήταν το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Παναιτωλικού τόσο στο 2-0 του «Κλεάνθης Βικελίδης» όσο και στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ, όπου απέναντι σε top class φορ και μεσοεπιθετικούς που στελεχώνουν «κίτρινους» και «ασπρόμαυρους», η εστία του club διατηρήθηκε απαραβίαστη.
Σίγουρα δεν παίζουν μόνο αυτοί, όμως ελέω θέσης το πιστώνονται ένα «τσικ» παραπάνω.
Την ίδια στιγμή όμως ο Σιέλης παρουσιάζει και δημιουργικές/επιθετικές αρετές, που πέρσι δεν μας είχε... συνηθίσει.
Παρότι στόπερ παίζει πολύ καλά κάθετα και δείχνει μεγάλη ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του. Με ανάλογη ανάπτυξη άλλωστε έδωσε στον Χόρχε Αγκίρε την ασίστ για το 1-0 επί του Άρη στο 65', ενώ τα καλά του πόδια αποτυπώθηκαν και στο 38' της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, όπου εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» αρκετά μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή, ο οποίος «ανάγκασε» τον Γίρι Παβλένκα σε μία εντυπωσιακή εκτίναξη.
Η αλλαγή συστήματος και διάταξης των «μετόπισθεν» από τριάδα στα στόπερ σε δυάδα και ευρύτερα τετράδα στην άμυνα ουδόλως τον επηρέασε και ίσως δε, με γνώμονα την εικόνα του, να είναι και ένας λόγος για τη μεγάλη του βελτίωση.
Άλλωστε η φαμίλια του ξέρει να... βγάζει πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς αφού είναι ο μικρός αδερφός των Βαλεντίνου Σιέλη και Γιώργου Σιέλη που έχουν «γράψει» μεγάλη καριέρα εντός και εκτός Κύπρου.
Πώς το λένε στο «Νησί της Αφροδίτης»; Ένας λιόντας στο Αγρίνιο...Τι σημαίνει αυτός ο χαρακτηρισμός; Πώς είναι «λιοντάρι».