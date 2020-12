Και η Sia «καρφώνει» τον Shia LaBeouf: Με παρέσυρε με ψέματα σε παράνομη σχέση!

Όπως έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, η νεαρή μουσικός FKA twigs μήνυσε τον 34χρονο σταρ για ψυχολογική και σωματική κακοποίηση μέσα στη σχέση τους

Την υποστήριξή της στην FKA twigs, η οποία υπέβαλε μήνυση κατά του πρώην αγαπημένου της Shia LaBeouf, κατηγορώντας τον για κακοποίηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, εξέφρασε σήμερα με tweet της η τραγουδίστρια Sia.

Η διάσημη Αυστραλή καλλιτέχνιδα, που έχει αφήσει τη σφραγίδα της στη μουσική με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Chandelier», «Elastic Heart» και «Big Girls Cry», αποκάλυψε μάλιστα ότι και η ίδια έχει πέσει θύμα του ηθοποιού, τον οποίο χαρακτήρισε «παθολογικό ψεύτη».

«Κι εγώ έχω πληγωθεί συναισθηματικά από τον Shia, έναν παθολογικό ψεύτη που με ξεγέλασε ώστε να μπλεχτώ σε μια παράνομη σχέση, ισχυριζόμενος ότι είναι single», έγραψε στο Twitter η 44χρονη τραγουδίστρια, που στα Live της εμφανίζεται συνήθως με μια υπερμεγέθη περούκα που καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ άρρωστος και αισθάνομαι συμπόνια και για τον ίδιο και για τα θύματά του. Απλά να θυμάστε, αν αγαπάτε τον εαυτό σας, μείνετε ασφαλείς, μείνετε μακριά», σχολίασε η Sia για τον 34χρονο σταρ του Χόλιγουντ και πρόσθεσε σε άλλη ανάρτηση: «Επίσης, σ’ αγαπάω FKA twigs. Είσαι πολύ θαρραλέα και είμαι πολύ περήφανη για σένα».

Πριν από τη σχέση του με την μουσικό FKA twigs, ο Shia διατηρούσε επί χρόνια δεσμό με την συμπρωταγωνίστριά του στο «Nymphomaniac» Mia Goth, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα του φιλμ το 2012.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he’s very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1

— sia (@Sia) December 13, 2020