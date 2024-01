Sharing Wastelands: Ομιλία για τα «τοπία των σκουπιδιών» και τις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων

Η επιμελήτρια Bettina Knaup θα μιλήσει στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου στις 19.30 για τις έρευνές της σχετικά με ένα μακρόπνοο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το Sharing Wastelands, το οποίο ασχολείται με τα «τοπία των σκουπιδιών» και τις υποδομές απορριμμάτων. Στόχος της είναι να θέσει κρίσιμα ερωτήματα που αμφισβητούν τον μύθο της απομάκρυνσης, της τελικής διάθεσης και της οριστικής διαχείρισης, αλλά και να προωθήσει μια θεώρηση αυτών των σκουπιδότοπων ως μιας μορφής δημόσια ιδιοκτησία, κοινού αγαθού, δηλαδή ως χώρων που έχουν δημιουργήσει, κατοικήσει και μοιράζονται οι άνθρωποι, χώρων που χρειάζονται διαρκή μέριμνα, τόσο βρίσκονται σε λειτουργία όσο και αφού κλείσουν, χώρους που χρειάζονται νέα και διαφορετικά αφηγήματα και ιδέες.

Τα απορρίμματα είναι πανταχού παρόντα. Η διαδεδομένη, αναντίρρητα αποικιοκρατική πρακτική τού να θάβουμε αλλού τα σκουπίδια μας, να τα «απομακρύνουμε», συναντά όλο και περισσότερες αντιδράσεις και προσκρούει στα φυσικά της όρια. Τα σκουπίδια δεν εξαφανίζονται, παραμένουν ή αναδύονται ξανά στην επιφάνεια, αναπάντεχα, σε όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις (αν και πολύ άνισα κατανεμημένες στον κόσμο). Η πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων παγκοσμίως εξακολουθεί να είναι η απόθεσή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής. Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) είναι «τόποι λήθης» (Myra Hird): όχι μόνο μεταφέρονται εκεί για να ξεχαστούν τα υλικά κατάλοιπα, αλλά και η ενασχόληση με τους ΧΥΤΑ, ή η δουλειά μέσα στους ΧΥΤΑ γίνεται από λίγους. Ορισμένοι/-ες θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι οι αναρίθμητες, διάσπαρτες σε όλο τον πλανήτη χωματερές του 20ού και του 21ου αιώνα είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που θα αφήσει ο άνθρωπος στη Γη.

Λίγα λόγια για την επιμελήτρια

Η Dr. Bettina Knaup, ανεξάρτητη επιμελήτρια και συγγραφέας με έδρα το Βερολίνο, έχει (συν-) επιμεληθεί πολλά φεστιβάλ, εκθέσεις και προγράμματα. Δημοσιεύει, διδάσκει και συνεργάζεται τακτικά με καλλιτέχνιδες/καλλιτέχνες και επιμελήτριες/επιμελητές.

Με βάση την πρόσφατα ολοκληρωμένη διατριβή της performing (as) waste την οποία εκπόνησε στο Department of Drama, Theatre and Performance του Πανεπιστημίου του Roehampton (Λονδίνο), αυτήν τη στιγμή αναπτύσσει ένα συνεργατικό εγχείρημα με θέμα τους απέραντους σκουπιδότοπους και τις υποδομές για τη διάθεση των απορριμμάτων. Έτσι, συνεχίζει τη συνεργασία της με την καλλιτέχνιδα Mierle Laderman Ukeles, της οποίας τη συμμετοχή στην έκθεση The Great Repair επιμελήθηκε.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ομιλία της Bettina Knaup για τα «τοπία των σκουπιδιών» και τις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024, 19:30 –21:00

Goethe-Institut Athen (Ομήρου 14–16, 10672 Αθήνα, Τηλ. 210 36 61 000)

Σε αγγλική γλώσσα με ελληνική μετάφραση

Είσοδος ελεύθερη