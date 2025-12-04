Σφοδρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας – Εγκλωβίστηκαν επιβάτες από ανατροπή οχήματος

Για σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση στη Βόνιτσα κάνουν λόγο οι αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τον κόμβο του Αγίου Νικολάου, με κατεύθυνση προς το Άκτιο.

Ένα όχημα με δύο επιβάτες συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν τρεις επιβάτες.

Οι τρεις επιβάτες του ενός οχήματος δείχνουν να είναι καλά στην υγεία τους ενώ η Πυροσβεστική προσπαθεί να απεγκλωβίσει τους άλλους δύο από το όχημα που έχει ανατραπεί.

Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρα από την Λευκάδα και την Πρέβεζα.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: ilefkada.gr