Σφοδρό τροχαίο στο Περιστέρι: Οδηγός κάμπριο παρέσυρε μητέρα και παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Περιστέρι, όταν οδηγός κάμπριο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (21.10.25) στην οδό Τζων Κέννεντυ, όταν οδηγός κάμπριο ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Σύμφωνα με το thriassio.gr το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρέσυρε μια γυναίκα και το μικρό παιδί της -δύο ετών- που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από μηχανάκι, προκαλώντας πανικό.

Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον οδηγό, ενώ του πήραν και τα κλειδιά ώστε να μην επιχειρήσει να διαφύγει. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.