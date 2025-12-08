Σφοδρό τροχαίο στην Ιωαννίνων – Αθηνών: Στο νοσοκομείο 23χρονη οδηγός μοτοσικλέτας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αθηνών με εμπλεκόμενα οχήματα μία μοτοσικλέτα και ένα αυτοκίνητο, οδηγώντας στον τραυματισμό της 23χρονης μοτοσικλετίστριας.

Το ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (8.12.25). Η μοτοσικλέτα κινούνταν στην Εθνική και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που πιθανότατα εισήλθε από παράδρομο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή.

Η νεαρή οδηγός φορούσε προστατευτικό κράνος αλλά και την πλήρη στολή που χρησιμοποιούν οι μοτοσικλετιστές κάτι που φαίνεται να λειτούργησε σωτήρια.

Η 23χρονη διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με κατάγματα αλλά η ζωή της δεν είναι σε κίνδυνο.

Πηγή: epiruspost.gr