Σφοδρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με τραυματισμό παιδιού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων και τραυματισμό παιδιού σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Μαργαρίτι, όταν όχημα οδικής βοήθειας συγκρούστηκε με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα. Πρόκειται για οικογένεια Αλβανών, με τον πατέρα, τη μητέρα και τα τέσσερα παιδιά τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα από τα παιδιά, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: parapolitika.gr