Σφοδρό τροχαίο στα Κάτω Πατήσια: Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε κολώνα - Στο νοσοκομείο γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε στα Κάτω Πατήσια Αττικής, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/9) στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη με την οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων στα Κάτω Πατήσια.

Ειδικότερα Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διεκομίστη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Πηγή: ertnews.gr