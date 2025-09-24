Σφοδρό τροχαίο με τραυματισμό στην Πατρών- Τριπόλεως: Μπετονιέρα έπεσε από γέφυρα

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στην Εθνική Οδό Πατρών- Τριπόλεως, όταν μπετονιέρα έπεσε από γέφυρα στο Χάνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό 111, στις 2 μετά το μεσημέρι της Τετάρτης (24.9.25). Το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στο πρανές του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις.

