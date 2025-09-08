Σφοδρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην Αμφιλοχία – Σώα η γυναίκα οδηγός

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στην στην Εθνική Οδό Αμφιλοχίας – Αγρινίου, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα στο οδόστρωμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αμφιλοχία, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 10:20 π.μ. ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα στο οδόστρωμα, στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού.

Η γυναίκα οδηγός, η οποία κινούνταν προς Αγρίνιο, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της από το αναποδογυρισμένο όχημα. Παρά τη σφοδρότητα της ανατροπής, η οδηγός βγήκε χωρίς να τραυματιστεί, γεγονός που θεωρείται πραγματικά σωτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, οι οποίοι ρύθμισαν την κυκλοφορία, καθώς μία λωρίδα προς Αγρίνιο έκλεισε προσωρινά μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος.

Το περιστατικό διερευνάται από την τροχαία, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: e-maistros.gr