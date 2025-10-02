Σφοδρή νεροποντή στη Ναύπακτο: Κεραυνός χτύπησε δέντρο, εγκλωβισμένα αυτοκίνητα και διακοπές ρεύματος

Ισχυρή και ξαφνική νεροποντή έπληξε τη Ναύπακτο το απόγευμα της Πέμπτης, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της πόλης.

Στο Γρίμποβο, κεραυνός χτύπησε δέντρο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου για την απομάκρυνσή του και την αποκατάσταση της ασφάλειας στο σημείο.

Παράλληλα, για ακόμη μία φορά, η οδός Καλυδώνος στην περιοχή της Ψανής μετατράπηκε σε ποτάμι, με αρκετά οχήματα να εγκλωβίζονται και τα υπόγεια πολυκατοικιών να πλημμυρίζουν από τα όμβρια νερά. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται σε κάθε έντονη βροχόπτωση, με τις ζημιές να συσσωρεύονται.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση, καθώς στην Αφροξυλιά σημειώθηκε διακοπή ρεύματος, αφήνοντας πολλά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία του δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και την εξομάλυνση της κατάστασης.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ