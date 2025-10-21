Σφοδρή κριτική Ζαμπάρα στην κυβέρνηση για την πολιτική καύσης αποβλήτων
Σφοδρή κριτική άσκησε στη Βουλή ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας για την κυβερνητική πολιτική καύσης των αποβλήτων, καταγγέλοντας ότι υπονομεύει την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.
Η ανακοίνωση:
Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης στη διαχείριση των αποβλήτων.
Ο Βουλευτής τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει έναν σχεδιασμό που:
- Υποβαθμίζει συστηματικά την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή.
- Μετατρέπει τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και τις Μονάδες Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΜΑΑ) σε εργοστάσια παραγωγής μαπορριμματογενών καυσίμων.
- Δεσμεύει τη χώρα σε μόνιμη τροφοδοσία μονάδων καύσης μέχρι και το 2050, υπονομεύοντας ευθέως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει την πρόληψη, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή πολιτική, επιλέγει να νομιμοποιήσει μια ρυπογόνα πρακτική επικαλούμενη ψευδώς τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Με την εμμονή της στην καύση:
- Επιβαρύνει τους δήμους και τους δημότες με 200–300 εκατ. ευρώ ετησίως, μέσω των δημοτικών τελών.
- Δημιουργεί στρεβλά κίνητρα: όσο περισσότερα σκουπίδια καίγονται, τόσο χαμηλότερο γίνεται το κόστος για τους δήμους, οδηγώντας σε συστηματική υπονόμευση της ανακύκλωσης.
Ο Μίλτος Ζαμπάρας ρώτησε τον αρμόδιο Υπουργό πώς μπορεί η καύση να συμβιβάζεται με τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, και ποιο θα είναι τελικά το πραγματικό τίμημα για τους πολίτες.
Ο Υφυπουργός κ. Τσάφος απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας και επέμεινε στην κυβερνητική πολιτική για την καύση των αποβλήτων.
Όπως κατέληξε ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος ούτε η μείωση του κόστους για τους πολίτες, αλλά η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κατασκευαστικών συμφερόντων και ολιγοπωλίων, με αδιαφορία για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.