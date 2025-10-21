Σφοδρή κριτική Ζαμπάρα στην κυβέρνηση για την πολιτική καύσης αποβλήτων

Σφοδρή κριτική άσκησε στη Βουλή ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας για την κυβερνητική πολιτική καύσης των αποβλήτων, καταγγέλοντας ότι υπονομεύει την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Η ανακοίνωση:

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης στη διαχείριση των αποβλήτων.

Ο Βουλευτής τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει έναν σχεδιασμό που:

Υποβαθμίζει συστηματικά την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή.

Μετατρέπει τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και τις Μονάδες Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΜΑΑ) σε εργοστάσια παραγωγής μαπορριμματογενών καυσίμων.

Δεσμεύει τη χώρα σε μόνιμη τροφοδοσία μονάδων καύσης μέχρι και το 2050, υπονομεύοντας ευθέως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει την πρόληψη, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή πολιτική, επιλέγει να νομιμοποιήσει μια ρυπογόνα πρακτική επικαλούμενη ψευδώς τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Με την εμμονή της στην καύση:

Επιβαρύνει τους δήμους και τους δημότες με 200–300 εκατ. ευρώ ετησίως, μέσω των δημοτικών τελών.

Δημιουργεί στρεβλά κίνητρα: όσο περισσότερα σκουπίδια καίγονται, τόσο χαμηλότερο γίνεται το κόστος για τους δήμους, οδηγώντας σε συστηματική υπονόμευση της ανακύκλωσης.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας ρώτησε τον αρμόδιο Υπουργό πώς μπορεί η καύση να συμβιβάζεται με τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, και ποιο θα είναι τελικά το πραγματικό τίμημα για τους πολίτες.

Ο Υφυπουργός κ. Τσάφος απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας και επέμεινε στην κυβερνητική πολιτική για την καύση των αποβλήτων.

Όπως κατέληξε ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος ούτε η μείωση του κόστους για τους πολίτες, αλλά η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κατασκευαστικών συμφερόντων και ολιγοπωλίων, με αδιαφορία για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.