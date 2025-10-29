Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – «Είναι υστερική, απαίσια, χυδαία»

Σε προσωπικό τόνο και με οξύτατους χαρακτηρισμούς όπως «κακιά γυναίκα» και «απαίσιο πλάσμα», «υστερική ύπαρξη» και «ό,τι χειρότερο πέρασε από το Κοινοβούλιο», επιτέθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Ολομέλεια της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας, επιτέθηκε με αυτή τη σφοδρότητα προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου εφ’ όλης της ύλης και μετά την αποχώρησή της από την Ολομέλεια “αφού – όπως είπε – μας έκανε πρώτα μάθημα ότι αυτή πάντα μένει”, αλλά για την επιμονή της να κατηγορεί την Ντόρα Μπακογιάννη για το δυστύχημα που προκάλεσε ο οδηγός της, για την “τοξικότητα που πότισε την κοινωνία” για τα Τέμπη, για τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις του Κανονισμού με τις ομιλίες της πέραν κάθε ορίου, για τις κατηγορίες σε βάρος των νεκρών μηχανοδηγών στο δυστύχημα των Τεμπών.

Οι διάλογοι

Α. Γεωργιάδης: «Εάν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς θα της κάνω μήνυση. Το θεωρώ μεγάλη προσβολή στην τιμή και την υπόληψη μου. Την επόμενη φορά που θα με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, ναζί ή οτιδήποτε άλλο, θα της κάνω μήνυση. Και επειδή έχει πει ότι πάντα θέλει να αίρεται η ασυλία της, να αρθεί η ασυλία της και να πάμε στα δικαστήρια. Και θα την καταδικάσω για συκοφαντική δυσφήμιση.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορείς, να μιλήσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο πάνω από το χρόνο σου. Πέντε δευτερόλεπτα πριν, σταματάει. Χτυπάει ένα κουδούνι στο δευτερόλεπτο. Σου κόβεται ο λόγος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει 10 -15 λεπτά ομιλίας και μιλάει 80, 90 και100 λεπτά. Κυριολεκτικά βιάζει το κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει ποτέ από αυτή την Αίθουσα αυτή.

Κάνει μπούλινγκ σε όλο το Κοινοβούλιο. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα που η κυρία αυτή, έχασε το αξίωμα του προέδρου της Βουλής, αφού είχε χωρίσει τους δρόμους της με το ΣΥΡΙΖΑ και διαλύθηκε η Βουλή για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015.

Έξω στους διαδρόμους, οι υπάλληλοι της Βουλής με μουσική χόρευαν από τη χαρά τους, που γλιτώσαμε από τη χειρότερη τύραννο που είχε περάσει ποτέ από το Κοινοβούλιο. Οι υπάλληλοι, όχι οι βουλευτές. Τόσο την είχαν σιχαθεί που τη βλέπανε την πιο κακιά γυναίκα, την πιο απαίσια γυναίκα που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Προσέξτε τι είπε: Ό,τι ήθελε να αρθεί η ασυλία της και ότι η Νέα Δημοκρατία έστηνε συμπαιγνία για να μην αρθεί η ασυλία της με το ΚΚΕ και ότι εγώ έδωσα γραμμή για να γίνει αυτό που ήθελε και ότι είμαι απαίσιος και θαυμαστής του Γκέμπελς γιατί έδωσα γραμμή για να γίνει αυτό που τελικά ήθελε.

Άντε βγάλε άκρη με το πιο απαίσιο πλάσμα, την πιο υστερική ύπαρξη, την πιο κακιά γυναίκα που έχει ποτέ μέσα το Κοινοβούλιο.

Η γυναίκα αυτή, που έχει παρασύρει την ελληνική κοινωνία σε αυτή την τοξικότητα, είναι η μόνη δημόσια παρουσία, η μόνη πολιτική αρχηγός που έχει βρίσει νεκρούς των Τεμπών: τους νεκρούς μηχανοδηγούς. Για τον έναν μάλιστα είπε ότι ήταν λαθρέμπορος και ήταν εθελοντής στο γραφείο του Μητσοτάκη. Και δεν ντράπηκε αυτή η απαίσια γυναίκα, αυτή η κακιά γυναίκα, να σκεφτεί τους γονείς των νεκρών αυτών ανθρώπων. Δεν σκέφτηκε τους γονείς που ζουν και έλεγε τα παιδιά τους εδώ λαθρέμπορους. Δεν είχε μια φορά να πει μια συγγνώμη στους γονείς που ζουν και άκουγαν αυτή την απαίσια υστερική γυναίκα να τους λέει λαθρεμπόρους. Τους νεκρούς και δεν ντρέπεται.

Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν χρειάζεται της δικιάς μου υπερασπίσεως. Η κοινοβουλευτική της διαδρομή είναι πολύ μεγαλύτερη της δικής μου και δεν χρειάζεται καμία υπεράσπιση από κανέναν μας, πόσο μάλλον από μένα. Οφείλω όμως, όχι μόνο ως υπουργός, ως βουλευτής, αλλά ως άνθρωπος, να πω κάτι για να ακουστεί. Για να καταλάβετε, κύριοι συνάδελφοι και ελληνικέ λαέ, πόσο απαίσιο πλάσμα είναι αυτή η γυναίκα.

Έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή. Ο αστυνομικός οδηγός της κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λάθος τιμόνια, συγκρούστηκε με μία μηχανή και σκοτώθηκε ένα νέο παιδί. Ποια είναι ακριβώς η εμπλοκή της κυρίας Μπακογιάννη; Αν κάνει ο οδηγός μπροστά ένα δυστύχημα είναι ευθύνη του βουλευτή που κάθεται πίσω; Το λέμε αυτό στα σοβαρά και αντί να σκύβουμε το κεφάλι στον ανθρώπινο πόνο και σε μια πραγματική τραγωδία;

Έρχεται σε κάθε συνεδρίαση και υβρίζει την Ντόρα Μπακογιάννη λες και η Ντόρα Μπακογιάννη ήθελε να σκοτωθεί αυτό το παιδί.

Το αναφέρει, το αναφέρει για να βγάλει το τοξικό της δηλητήριο, για να βγάλει αυτή την κακία που χει μέσα της, αυτή την υστερία. Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να έχει καταντήσει έτσι; Αυτό το απαίσιο πλάσμα που τώρα έχει φύγει. Αν θέλει ας μπει μέσα αυτή η απαίσια γυναίκα. Κάποτε θα λογοδοτήσει ενώπιον του ελληνικού λαού για όλο αυτό το μίσος που έχει ενσπείρει στην ελληνική κοινωνία.

Στην πραγματικότητα θέλει να βγάζει λεφτά ως δικηγόρος και να κερδίζει ψήφους ως πολιτικός. Πουλάει δήθεν ευαισθησία. Αυτή η απαίσια γυναίκα για τα Τέμπη και δεν έχει ζητήσει συγνώμη από τους γονείς των νεκρών μηχανοδηγών που εξύβρισε ως λαθρέμπορους. Η απαίσια αυτή γυναίκα, η απαράδεκτη. Και είμαι και πολύ ευγενής.

Π. Χρηστίδης: «Να ζητήσω συγνώμη από τους μαθητές που μας παρακολουθούν. Οι χαρακτηρισμοί έχουν ξεφύγει. Ζητώ από τον υπουργό να πάρει πίσω τους χαρακτηρισμούς περί υστερίας κλπ. Η πολιτική αντιπαράθεση όσο σκληρή και να είναι δεν μπορεί να γίνεται με χαρακτηρισμούς».

Χρ. Γιαννούλης: «Κάποια στιγμή υπάρχει και ένα όριο και αφορά σε χαρακτηρισμούς που εκφεύγουν της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Όλγα Γεροβασίλη: «Σας καλώ να ανακαλέσετε συγκεκριμένες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς. Θα διαγράφουν από τα πρακτικά αλλά το σωστό είναι να ανακαλέσει ο υπουργός».

Αδ. Γεωργιάδης: «Αυτή τη φορά δεν θέλω να διαγράφουν από τα πρακτικά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τις συνεχόμενες ύβρεις που εκτοξεύει προς πάσα κατεύθυνση ασκεί πολιτική και νομίζει πως οι υπόλοιποι είμαστε οι αδύναμοι.

Η Δημοκρατία δεν είναι ανυπεράσπιστη στον τραμπουκισμό της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η Δημοκρατία θα αντισταθεί σε αυτή τη γυναίκα. Στην τοξικότητα, στην χυδαιότητα και στην κακία της».

Ελ. Καραγεωργοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας): «Θα έπρεπε να έχετε διδαχθεί, ούτε τα έδρανα δικαιούστε να χτυπάτε, ούτε λόγο σεξιστικό και φασιστικό δικαιούστε να χρησιμοποιείτε. Οι χαρακτηρισμοί που εξαπολύσετε και δεν θέλετε να διαγραφούν, εμάς μας βρίσκει σύμφωνους να μην διαγραφούν από τα πρακτικά».

