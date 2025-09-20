Σέρρες: Άρον άρον φυγάδευσαν τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης από την Serexpo

Άρον άρον φυγάδευσαν τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννη Ανδριανό από την Σέρρες. Ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου, 20 Σεπτεμβρίου, έξω από το εκθεσιακό κέντρο «Χρήστος Μέγλας» όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO.

Από νωρίς, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στον χώρο, καταλαμβάνοντας το οδόστρωμα, ενώ στο σημείο βρισκόταν η τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιωάννης Ανδριανός, επισκέφθηκε την έκθεση στο πλαίσιο του Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας «Agroserres».

Η παρουσία του προκάλεσε την έντονη αντίδραση των αγροτών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το ζήτημα του ΑΤΑΚ και απαίτησαν απαντήσεις.

Ο διάλογος γρήγορα εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση, με τους αγρότες να κινoύνται απειλητικά προς τον Υφυπουργό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκτοξεύθηκαν αντικείμενα, όπως καφέδες και μπουκάλια με νερό, ενώ ακούστηκαν συνθήματα που τον χαρακτήριζαν ανεπιθύμητο.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα για να απομακρύνει τον Υφυπουργό και να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, η οποία παρέμεινε υψηλή στον χώρο.

Οι αγρότες ζητούν εδώ και καιρό από την κυβέρνηση να πάρει πίσω την υποχρεωτικότητα του ΑΤΑΚ στο ΟΣΔΕ, καθώς όπως επισημαίνουν θα χαθούν πολλά χρήματα.

