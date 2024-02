Θέλοντας να υποστηρίξει έμπρακτα το ίδρυμα «Free The Wild», η Σερ έβγαλε σε πλειστηριασμό ένα προσωπικό γεύμα μαζί της στο σπίτι της στο Μαλιμπού.

Μέχρι την ώρα που ετοιμάζαμε το κείμενο, λίγες στιγμές πριν τη λήξη του open call, το γεύμα που είχε τιμή εκκίνησης 30.000$ για τον πλειοδότη είχε φτάσει τα 233.000$ (και ανέβαινε).

Το «Free the Wild» κάνει προσπάθειες να σταματήσουν τα βασανιστήρια των άγριων ζώων σε αιχμαλωσία και τελικά να βρουν έναν τρόπο να τα απελευθερώσουν ή να τα πλαισιώσουν καλύτερα σε εξοπλισμένους ζωολογικούς κήπους.

Η Σερ έχει δείξει έμπρακτα την υποστήριξη της στον ίδιο οργανισμό, συμμετέχοντας και σε ένα ντοκιμαντέρ που εξηγούσε την προσωπική της εμπλοκή με το πρότζεκτ.

Το ντοκιμαντέρ «Cher and The Loneliest Elephant» ακολούθησε το εκπληκτικό ταξίδι της Cher για να βοηθήσει στη μετεγκατάσταση ενός ελέφαντα που ζούσε μόνος του σε έναν Πακιστανικό ζωολογικό κήπο για σχεδόν 9 χρόνια. Οι προηγούμενες προσπάθειες για την απελευθέρωση του ελέφαντα ήταν μάταιες, μέχρι που εντάχθηκε η ίδια στον αγώνα, ιδρύοντας τελικά το σωματείο «Free the Wild» για να ενισχύσει το κίνημα. Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Paramount + και κέρδισε ζεστές κριτικές και για το αποτέλεσμα του, και για την προσπάθεια της Σερ.