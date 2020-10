Σεμινάριο υποκριτικής με τον σκηνοθέτη Τσέζαρις Γκραουζίνις στο Μικρό Θέατρο.

Θέμα του σεμιναρίου:

Η ανάλυση των δράσεων ως πηγή έμπνευσης για τον ηθοποιό

Στόχοι του σεμιναρίου:

1. Να δείξει την βαρύνουσα σημασία του αναλυτικού μέρους της δημιουργικής διαδικασίας του ηθοποιού

2. Να δώσει τα βασικά εργαλεία για την ανάλυση της δραματουργίας και του αυτοσχεδιασμού του ηθοποιού

3. Να προσφέρει στους ηθοποιούς την εμπειρία της πρακτικής εφαρμογής αυτών των εργαλείων

Κατά τη διάρκεια του σεμινάριου οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με όρους της «Ανάλυσης των δράσεων» όπως:

Θέμα, είδος και στυλ της παράστασης

Σύγκρουση

Συμβάν

Φανταστικές συνθήκες του χαρακτήρα

Ανάγκη, στόχος του χαρακτήρα

Ψυχοσωματική δράση

Προσοχή (σημείο εστίασης) της ψυχοσωματικής δράσης

Χρησιμοποιώντας μικρές σκηνές από έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τις αναλύσουν με τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω και να δοκιμάσουν πώς η ανάλυση τους βοηθά να βρουν δημιουργικούς τρόπους να παίξουν αυτές τις σκηνές.

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν διαβάσει μέχρι την ημερομηνία του σεμιναρίου, τα έργα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι».

Το σεμινάριο αφορά όλους όσους ασχολούνται με την τέχνη του θεάτρου είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, σπουδαστές θεατρικών σπουδών και δραματικών σχολών.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 16:00 – 21:00

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 11:00 – 16:00

Κόστος σεμιναρίου: 50 ευρώ

Η κράτηση θέσεων πραγματοποιείται με την προπληρωμή του σεμιναρίου.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής, καθώς επίσης και περιορισμένος αριθμός ατόμων.

ΧΩΡΟΣ: Μικρό Θέατρο – Κέντρου 26 Αγρίνιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2641046619

ΤΣΕΖΑΡΙΣ ΓΚΡΑΟΥΖΙΝΙΣ

Ο Τσεζαρις Γκραουζινις (Cezaris Graužinis) γεννήθηκε το 1967 στο Vilnius της Λιθουανίας και σπούδασε υποκριτική και σκηνοθεσία στη Μόσχα, στο Κρατικό Ινστιτούτο Θεάτρου ΓΚ.Ι.Τ.Ι.Σ.

To 1993 εκπαιδεύτηκε στη μέθοδο Suzuki από τον ίδιο τον Tadashi Suzuki στην Ιαπωνία. Από το 2003 είναι ιδρυτής και Kαλλιτεχνικός Διευθυντής της ανεξάρτητης θεατρικής ομάδας «cezario grupe» με έδρα το Vilnius, η οποία τιμήθηκε επανειλημμένα με κρατικά και άλλα βραβεία.

Διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του θεάτρου «Virus» στο Ελσίνκι (2007-2008). Δίδαξε υποκριτική και μέθοδο Suzuki στη Σουηδία, στη Φιλανδία και σε πολλά διεθνή σεμινάρια υποκριτικής.

Τα τελευταία 25 χρόνια έχει σκηνοθετήσει σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Σλοβενία, η Κροατία, οι Νήσοι Φερρόες, η Πολωνία και η Ελλάδα.

Ενδεικτικά έχει σκηνοθετήσει: «Χειμωνιάτικο παραμύθι», «Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Άμλετ», «Βασιλιά Ληρ», «Μακμπέθ» του Σαίξπηρ, «Attempts on her Life» του Kριμπ, «Aραβικές Νύχτες» του Σίμμελπφένιχ, «Τρείς Αδελφές» του Τσέχωφ, «Βόυτσεκ» του Μπύχνερ, «Η δεύτερη έκπληξη του Έρωτα» του Μαριβό κ.α. καθώς και τα δικά του έργα «Lithuania’s Day», «All or Nothing», «Kisses, Oscar…» κ.α. με το “cezario grupe”.

Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε με το «Δάφνης και Χλόη, Ταξίδι Αναψυχής» στο Θέατρο Πορεία, για το οποίο απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας Κάρολος Κουν 2007.

Στη συνέχεια σκηνοθέτησε το «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σ. Μπέκετ για το Φεστιβάλ Αθηνών το 2008.

Παρουσίασε το «Ζορμπάς, η πραγματική ιστορία» για το Εθνικό Θέατρο, το 2009. Ακολούθησε συνεργασία με το Κ.Θ.Β.Ε. με την παράσταση «Déjà vu», που ήταν υποψήφια για το Βραβείο Κουν διεθνούς ρεπερτορίου, 2010.

Έγραψε και σκηνοθέτησε τον κωμικό μονόλογο «Ντε Σαντ. Στη Ζυστίν» που παρουσιάστηκε στην Αθήνα το 2010 – 2015 καθώς και στο Διεθνές Φεστιβάλ Μονολόγων Monobaltija, στο Κάουνας, το 2012.

Σκηνοθέτησε τον «Οιδίποδα Τυραννο», σε μια συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, του Φεστιβάλ Επιδαύρου και της Αρτivities, το καλοκαίρι του 2012, για τον οποίο απέσπασε και πάλι το Βραβείο Κουν στην κατηγορία Αρχαίου Δράματος.

Διασκεύασε και σκηνοθέτησε τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, το 2012-2013. Οι πιο πρόσφατες συνεργασίες του στην Ελλάδα είναι το πολιτικό δράμα Ιούλιος Καίσαρας (Φεστιβάλ Αθηνών, 2015) και ο μονόλογος Ιώβ (Θέατρο Ηλύσια-Βολονάκης).

Συνεργασίες με το ΚΘΒΕ

Τρεις αδελφές / Τσέχωφ Αντόν (Συγγραφέας) / Γκραουζίνις Τσέζαρις (Σκηνοθεσία) – Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (09/11/2019)

[Σκηνοθεσία]

Επτά επί Θήβας / Αισχύλος (Συγγραφέας) / Γκραουζίνις Τσέζαρις (Σκηνοθεσία) – Θέατρο Δάσους (06/07/2016)

[Σκηνοθεσία]

[Σκηνοθεσία] Déjà Vu / Κάφκα Φραντς (Συγγραφέας) / Γκραουζίνις Τσέζαρις (Σκηνοθεσία) – Μονή Λαζαριστών – Μικρό θέατρο (04/03/2011)

[Διασκευή, Σκηνοθεσία, Φωτισμοί]

