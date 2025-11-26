Σεμερτζίδου στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έχω Ferrari, σε άλλους αρέσουν πισίνες σε εμάς αμάξια»

Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε η Πόπη Σεμερτζίδου, μιλώντας για στοχοποίηση, απειλές και οικονομική πίεση, ενώ απάντησε για τη Ferrari, τις σχέσεις της με πρόσωπα της υπόθεσης και τις επιδοτήσεις της οικογένειάς της.

Με βολές κατά του Τύπου αλλά και ότι βρίσκεται στο μάτι του Κυκλώνα γιατί έχει στοχοποιηθεί, χωρίς να εξηγεί από ποιους και γιατί, προσήλθε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν είναι ιδιοκτήτρια της περιβόητης Ferrari αλλά έχει στην ιδιοκτησία της ένα μηχανάκι, ένα σκουτεράκι. «Σε άλλους αρέσουν πισίνες και ακίνητα» δήλωσε για να εξηγήσει ότι το πολυτελές όχημα είναι ιδιοκτησία του συντρόφου της και πρόσθεσε «έπρεπε να πάρω την άδεια κάποιου για να οδηγήσω το αμάξι του συντρόφου μου;». Εξήγησε ότι είναι στην κατοχή του από το 2004, πριν τον γνωρίσει ενώ η Πόρσε αποκτήθηκε το 2016.

«Βρέθηκα άδικα στοχοποιημένη»

Η κ. Σεμερτζίδου, απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠαΣοΚ είπε ότι δεν της ζητήθηκε η παραίτηση της από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παραιτήθηκε η ίδια όταν τον Αύγουστο, την χρονική περίοδο δηλαδή που ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα. Επέμεινε ότι βρέθηκε άδικα στοχοποιημένη από τον Τύπο υποστηρίζοντας ότι έχει πληγεί η ίδια και η οικογένεια της οικονομικά και ψυχολογικά. Κατέθεσε ότι δέχεται απειλές και φοβάται να κυκλοφορήσει.

Κατέθεσε πως παρότι ήταν πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατέβηκε στις εθνικές εκλογές παρότι όπως είπε το δικαιούταν. Εξήγησε, ότι είχε συμμετάσχει στις περιφερειακές εκλογές. Με επιστολή της προς τον γραμματέα κατέθεσε την παραίτηση της. Όταν και ξεκινήσαν να βλέπουν παντού το πρόσωπο και το όνομα της να την κατηγορούν χωρίς λόγο στα ΜΜΕ. «Δεν ήθελα να πλήγει η κυβέρνηση» είπε στη συνέχεια.

Δεν γνώριζε προσωπικά τον «Φραπέ»

Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). Τον Ανδρέα Στρατάκη (Χασάπης), τον γνώρισε στο σύνδεσμο συγκέντρωσης Ελλήνων κτηνοτρόφων που συμμετείχε ο Χρήστος Μαγειρίας.

Η ίδια, τόνισε ότι έχουν γίνει έρευνες από τις αρμόδιες Αρχές. Και εκτίμησε ότι η έρευνα ξεκίνησε γιατί υπήρχαν υπόνοιες εναντίον της ίδιας αλλά και της οικογένειας της ενώ όπως είπε η δέσμευση των περιουσιών έγινε στο πλαίσιο της έρευνας, προσθέτοντας σε άλλο σημείο όμως ότι δεν έχουν δεσμευτεί όλοι της οι λογαριασμοί.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της κ. Αποστολάκη αν έχει κερδίσει η ίδια, ο σύντροφος της ή οικογένεια της χρήματα από τυχερά παιχνίδια η κ. Σεμερτζίδου απάντησε θετικά λέγοντας ότι έχει κερδίσει ο σύντροφός της, αλλά δεν γνωρίζει το πόσό. «Δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά», σημείωσε αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η οικογένεια της έχει περίπου 800-1000 αγελάδες

Όλα τα χρήματα που εισέπραξαν από επιδοτήσεις η ίδια, η οικογένεια της καθώς και η οικογένεια του συντρόφου της, Χρήστος Μαγειρίας, πήγαν στις επενδύσεις στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, πως εκτοξεύθηκε από 80% έως και 100% οι επιδοτήσεις που έλαβε, η κ. Σεμερτζίδου, εξήγησε ότι η αύξηση ήταν επειδή ανέβασε τις καλλιέργειες της μετά που πήρε σχέδιο βελτίωσης, ενώ πήρε και γεωργικά μηχανήματα.

Η κ. Σεμερτζίδου, επέμεινε περιγράφοντας μια δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται και πως με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα που έχει η οικογένεια της που είναι κτηνοτρόφοι. Όπως δήλωσε στην αρχή της κατάθεσής της, η οικογένεια της έχει περίπου 800-1000 αγελάδες ελευθέρας βοσκής. Και με αιχμή για την δύσκολη και πιεστική κατάσταση που βρίσκεται είπε προς τη βουλευτή του ΚΚΕ, κ. Κομνηνάκα «τι πρέπει να κάνω; Απεργία πείνας έξω από τη Βουλή; Τι χρειάζεται να κάνουμε;».

Πηγή: tovima.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi