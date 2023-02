Σεισμός στην Τουρκία: Εκατοντάδες νεκροί και στη Συρία από τα τρομακτικά 7,8 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κτίρια εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη νύχτα σήμερα Δευτέρα την Τουρκία, ενώ προκάλεσε πολλά θύματα στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ και νοσοκομεία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας, τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, έχουν καταμετρηθεί 42 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στη Χάμα (κεντρικά) και στη Λαττάκεια, στις ακτές της χώρας στη Μεσόγειο (φωτογραφία του SANA/via Reuters, επάνω, από τη Χάμα).

Ο απολογισμός αυτός είναι ακόμη προσωρινός και υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σε περιοχές ελεγχόμενες από τους αντάρτες, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι όταν κατέρρευσαν διάφορα κτίρια, δήλωσε πηγή προσκείμενη σε νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σωστικά συνεργεία πασχίζουν να βγάλουν παγιδευμένους από τα συντρίμμια κτιρίων κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, ιδίως στην Αζαζ και στη Αλ Μπαμπ, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ιντλίμπ (βόρεια), τα Λευκά Κράνη – οργάνωση που δρα στις περιοχές που ελέγχουν αντικαθεστωτικοί – ανέφεραν πως αναζητούν δεκάδες παγιδευμένους στα ερείπια.

Ο σεισμός που χτύπησε τα ξημερώματα τη νότια Τουρκία και τη γειτονική Συρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους και στις δύο χώρες και έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές.

Προκάλεσε σκηνές πανικού στη βόρεια Συρία, όπου κάτοικοι έτρεξαν έξω παρά τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, όπως και στον γειτονικό Λίβανο, που ταρακουνήθηκε από τον τρομακτικό σεισμό και τους μετασεισμούς.

Φοβερές είναι οι εικόνες από τα βίντεο που μεταφορτώνονται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ισοπεδωμένα κτίρια και επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Ανακοίνωση για τον καταστροφικό σεισμό, ο οποίος έγινε έντονα αισθητός και στην Κύπρο εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης της Κύπρου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

