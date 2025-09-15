Σεισμός τώρα 3,9 Ρίχερ μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/9) στις 06:53 σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά σε Σαντορίνη και Αμοργό.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 10,8 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 14 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

4,0 Ρίχτερ από το EMSC
Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,0 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 42 χλμ. βορειοανατολικά της Οίας.

