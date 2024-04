Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ταϊβάν: 4 νεκροί και 50 τραυματίες - Τουλάχιστον 26 τα κτήρια που έγειραν ή κατέρρευσαν

Κόπηκε η ηλεκτροδότηση στην Ταϊπέι - Ανεστάλησαν οι πτήσεις στην Οκινάουα - Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ιαπωνία

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί είναι ο νεώτερος απολογισμός από τον σεισμό που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) στην Ταϊβάν με 26 κτήρια, κατά τον ίδιο απολογισμό να έχουν γείρει ή να έχουν καταρρεύσει στην κομητεία Χουάλιεν. Από τον σεισμό υπήρξαν έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες, συναγερμοί που ήρθησαν λίγο μετά τις 6 το πρωί (ώρα Ελλάδος).

Μέσα ενημέρωσης της Ταϊβάν μεταδίδουν πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί σε κτίρια τα οποία κατέρρευσαν στην πόλη Χουάλιεν της νήσου έπειτα από τον πολύ ισχυρό σεισμό 7,5 Ρίχτερ που καταγράφτηκε λίγο πριν από τις 08:00 (ώρα Ταϊπέι· 09:00 ώρα Τόκιο· 03:00 ώρα Ελλάδας).

Ο σεισμός, μεγέθους 7,5 βαθμών, σημειώθηκε αρκετά κοντά στη νήσο, πυροδοτώντας την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι στην ίδια την Ταϊβάν και στα ιαπωνικά νησιά στον νομό Οκινάουα (νοτιοδυτικά).

Η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, η οποία κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν ισχύος 7,5 βαθμών, σημειώθηκε στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, μεταδίδει το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο η δόνηση ήταν 7,4 Ρίχτερ και το επίκεντρό της εντοπίστηκε στα 12 χιλιόμετρα νότια της Ταϊβάν.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,5 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί. Δεκάδες μετασεισμοί έγιναν αισθητοί στην Ταϊπέι —τουλάχιστον 25—, οι πέντε περίπου 5 βαθμών, την πρώτη ώρα μετά τον κύριο σεισμό.

Οι αρχές του αεροδρομίου στη Νάχα, τη μεγαλύτερη πόλη στην Οκινάουα, ανέστειλαν τα δρομολόγια μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι στα νησιά.

Η κίνηση των αεροσκαφών έχει ανασταλεί από τις 09:25 (03:25 ώρα Ελλάδας) προληπτικά, διευκρίνισε εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών στη Νάχα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, προσθέτοντας πως «οι πτήσεις που θα προσγειώνονταν (στη Νάχα) θα εκτραπούν».

Στην Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς διαπίστωσε πως η ηλεκτροδότηση κόπηκε σε τομείς της πόλης. Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

