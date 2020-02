Σεισμός στην Τουρκία: Επτά οι νεκροί (video)

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε νωρίς σήμερα το πρωί την περιοχή των συνόρων της Τουρκίας με το Ιράν, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), αν και η Τουρκία και το Ιράν ανακοίνωσαν πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

Ο σεισμός είχε βάθος 5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC. Το δημόσιο τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT World μετέδωσε πως έγινε αισθητός σε 43 χωριά στην Τούρκία.

«Εστάλησαν ομάδες διάσωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για ζημιές ούτε για νεκρούς στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στην ιρανική επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν και δεν είναι κατοικημένη», δήλωσε ιρανός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση.

Το TRT μετέδωσε πως ομάδες επιθεώρησης ζημιών εστάλησαν στην περιοχή. Υπήρξαν επίσης αναφορές για καταρρεύσεις κτιρίων στην τουρκική πόλη Βαν, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

The #earthquake that occurred in Iran was also felt in #Van where eastern part of Turkey. those who died in a village four of them was children#deprem pic.twitter.com/gmFrlufPY5

— Yusuf İşler (@yusufislereng1) February 23, 2020