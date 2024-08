Σεισμός στην Ιαπωνία: Έφτασε στις ακτές το τσουνάμι μετά τα 7,1 Ρίχτερ (video)

Δεν έχουν διαπιστωθεί ανωμαλίες στη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού

Μόλις σημειώθηκε ο σεισμός εξεδόθη η προειδοποίηση για τσουνάμι έως και ενός μέτρου. Συγκεκριμένα, η προειδοποίηση αφορύσε στις περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου, μετέδωσε το NHK.

Eικόνες πανικού μετά το σεισμό

Δεν έχουν διαπιστωθεί ανωμαλίες στη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Σεντάι της περιφέρειας Καγκοσίμα. Η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά, μετέδωσε το NHK.

🚨 BREAKING - CCTV Camera captures the tremors of the 6.9 Magnitude Earthquake that hit Japan few moments ago#Japan #Earthquake #JapanEarthquake pic.twitter.com/Sw3VKjLSbZ

— T R U T H P O L E (@Truthpolex) August 8, 2024