Σεισμός στην Εύβοια: Περίπου 25 μετασεισμοί σε πέντε ώρες μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι δείχνει ως τώρα η ακολουθία

Χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία εξελίσσεται μέχρι τώρα η μετασεισμική ακολουθία της δόνησης των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας την Εύβοια και την Αττική. Τι δείχνει ως τώρα η ακολουθία

Ο Ευθύμης Λέκκας, σε δηλώσεις που έκανε μετά την καταγραφή του σεισμού που είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά, τόνισε πως η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιστορικό μεγάλων δονήσεων, ενώ παρακολουθώντας την ακολουθία, συμπλήρωσε πως - πιθανότατα - τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Από εκεί και πέρα, μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του κ. Λέκκα, μετά και την έκτακτη συνεδρίαση των επιστημόνων της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικών Κινδύνων για την αξιολόγηση του φαινομένου.

