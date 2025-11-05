Σεισμός στη Δικαιοσύνη της Ευρυτανίας – Δικηγόρος ζητά την εξαίρεση όλων των δικαστών και γραμματέων του Πρωτοδικείου

Δικηγόρος Καρπενησίου κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης όλων των δικαστών του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας και όλων των γραμματέων του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας (του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ως λειτουργίας) σε αγωγή που έχει ασκήσει πρώην γνωστός συμβολαιογράφος Καρπενησίου εναντίον της κλπ με βάση της αγωγής την πρωτόδικη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας επί μήνυσης του πρώην γνωστού συμβολαιογράφου για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του.

Η αίτηση εξαίρεσης πρόκειται να εκδικαστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Το γεγονός προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στα τοπικά και αθηναϊκά ΜΜΕ, καθώς για πρώτη φορά ζητείται η εξαίρεση ολόκληρης δικαστικής σύνθεσης ενός Πρωτοδικείου.

Πολλοί εκτιμούν ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα λειτουργίας και αξιοπιστίας της δικαστικής διαδικασίας στην Ευρυτανία, ενώ άλλοι μιλούν για αποκαλυπτικές εξελίξεις γύρω από παλαιότερες υποθέσεις που είχαν προκαλέσει συζητήσεις.

Η υπόθεση θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά, καθώς όλα δείχνουν πως μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση για την τοπική Δικαιοσύνη.

dytikievritania.blogspot.com