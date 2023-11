Σεισμός στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 128 νεκροί από την ισχυρή δόνηση των 6,4 Ρίχτερ

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23.47 (τοπική ώρα, 20.02 ώρα Ελλάδας) χθες με μέγεθος 6,4 βαθμών, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ και έγινε αισθητός ακόμα και στο Νέο Δελχί της γειτονικής Ινδίας. Αρκετά κτίρια στην περιοχή κατέρρευσαν.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 5,7 βαθμούς, αναθεωρώντας το από τους 6,2 βαθμούς που είχε ανακοινώσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

Αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί, καθώς δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με την ορεινή περιοχή κοντά στο επίκεντρο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων, δυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού, όπου επίσης έγινε αισθητή η δόνηση.

Η περιοχή έχει πληθυσμό 190.000 κατοίκων με χωριά διασκορπισμένα σε απομακρυσμένους λόφους.

«Ο αριθμός των τραυματιών θα μπορούσε να είναι εκατοντάδες και οι θάνατοι μπορεί να επίσης να αυξηθούν», δήλωσε μέσω τηλεφώνου στο Reuters ο Χαρίς Τσάντρα Σάρμα, αξιωματούχος της περιοχής Τζάτζαρκοτ.

«Πολλά σπίτια έχουν καταρρεύσει, πολλά άλλα έχουν ρωγμές. Χιλιάδες κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στο κρύο, στο ύπαιθρο, διότι φοβούνταν πολύ να μπουν στα σπίτια τους λόγω των μετασεισμών», δήλωσε ο ίδιος. «Ούτε εγώ ο ίδιος δεν έχω καταφέρει να μπω».

#WATCH | Nepal earthquake | The death toll in the 6.4 magnitude earthquake last night, has risen to 129.

Visuals from Jajarkot. pic.twitter.com/jq0tZ08Qrb

— ANI (@ANI) November 4, 2023