Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών στο Άγιο Όρος

Η δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις 22:39 και είχε επίκεντρο 5χλμ ΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 5 χλμ, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 2,8 ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Η καταγραφή του σεισμού

Η καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

⚠Preliminary info: #earthquake (#σεισμός) about 30 km SE of #Ierissós (#Greece) 2 min ago (local time 22:39:42)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) July 8, 2025