Σεισμός ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε περί τις 16:15, εντάσεως 4,8 ρίχτερ.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>#Earthquake (#σεισμός) M4.8 occurred 29 km NE of #Alivéri (#Greece) 3 min ago (local time 16:14:14). More info at:

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>https://t.co/IbUfG7TFOL

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>https://t.co/s80TRq8abJ

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>https://t.co/zfd9yqYWNG pic.twitter.com/gmjzLpjOzC

— EMSC (@LastQuake) January 19, 2024