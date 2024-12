Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια: Βίντεο από το χτύπημα του Εγκέλαδου

Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), ο σεισμός των 7 Ρίχτερ «χτύπησε» την Καλιφόρνια στις 10:44 π.μ. (τοπική ώρα) 8:44 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε δυτικά του Φερντέιλ, μίας μικρής πόλης στην κομητεία Χάμπολντ κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, η αρχική προειδοποίηση για τσουνάμι από το «Εθνικό Κέντρο Τσουνάμι» των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια ακυρώθηκε και δεν χρειάστηκε τα 4,7 εκατομμύρια κάτοικοι κατά μήκος των ακτών να εγκαταλείψουν τελικά τα σπίτια τους.

Οι χρήστες των smartphone στη βόρεια Καλιφόρνια έλαβαν προειδοποιήσεις να μεταβούν αμέσως σε περιοχές με υψόμετρο, έγραψε η «San Francisco Chronicle». Η εφημερίδα διευκρίνισε ότι σειρήνες για τσουνάμι ήχησαν σε ένα μέρος της ακτής.

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, ενώ ακολούθησαν ασθενέστεροι μετασεισμοί.

Ο πλέον ισχυρός από αυτούς είχε μέγεθος 5,8 Ρίχτερ, κοντά στο Cobb της Καλιφόρνιας.

That was a big one. Power is now out in #ferndaleca. House is a mess. #earthquake pic.twitter.com/YEmcv1Urhp



— Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2022