Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λευκάδα - Αισθητός σε Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα
Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Λευκάδα, ενώ ήταν αισθητός σε Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ECMF), ο σεισμός «χτύπησε» το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025), περίπου στις 21:45 και έγινε αισθητός σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού, περίπου 40 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές του, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος 11 χιλιομέτρων.
Πηγή: newsit.gr