Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν

Σειρήνες συναγερμού θα ηχήσουν την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της πανελλαδικής στρατιωτικής άσκησης ΤΑΜΣ “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2025”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.–Π.Σ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας.

11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας..

11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας..

11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της Επικράτειας..

12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).

12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).

12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

Παράλληλα με τις σειρήνες, θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών με σύντομους, συνεχόμενους ήχους διάρκειας τριών λεπτών, σε ταχύ ρυθμό.

Η Περιφέρεια διευκρινίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρχών και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι η Άσκηση ΤΑΜΣ “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ” αποτελεί την ετήσια διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας, που σχεδιάζεται και εκτελείται από το ΓΕΕΘΑ, με τη συμμετοχή όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

in.gr