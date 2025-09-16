Σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ: Οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο μετά τον βομβαρδισμό στην Υεμένη

Ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με την Jerusalem post, οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο μετά τον βομβαρδισμό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη.

🚨Sirens sounding across central Israel due to a Houthi projectile 🚨 pic.twitter.com/OJLB8iP2Am

— Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στρατιωτική υποδομή των ανταρτών Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη, στην τελευταία επίθεση του Ισραήλ εναντίον του υεμενίτικου σιιτικού κινήματος.

🇾🇪🇮🇱⚡- Footage of the massive Israeli attacks on Yemen's Hodeidah port. pic.twitter.com/A6D9WK5Qls — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) September 16, 2025

«Πριν από λίγο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που ανήκει στο τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού, υποστηρίζοντας ότι το λιμάνι χρησιμοποιείται από τους αντάρτες «για τη μεταφορά όπλων που προμηθεύτηκαν από το ιρανικό καθεστώς, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του».

BREAKING: The Israeli Air Force is striking Houthi targets in Yemen. The port of Hudaydah is taking major hits pic.twitter.com/ryWmudMF7n — Visegrád 24 (@visegrad24) September 16, 2025

Είχε προηγηθεί εντολή εκκένωσης του λιμανιού που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του υεμενίτικου αυτού λιμανιού.

Δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο τρεις αποβάθρες που είχαν επισκευαστεί έπειτα από προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τα πιο πυκνοκατοικημένα μέρη της Υεμένης, εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα υποστηρίζοντας ότι δρουν με αυτόν τον τρόπο για να δείξουν αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζα.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να υφίσταται πλήγματα και θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης κατά του Κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ σε μια ανάρτηση στο X μετά την επίθεση. Οι Χούθι έχουν και στο παρελθόν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί.

🚨🇮🇱🇾🇪 ALERTE INFO ! ISRAËL VIENT DE BOMBARDER LE YÉMEN. Le deuxième plus grand port du pays a subi de graves dommages. (médias locaux) pic.twitter.com/yg6wdJjDM6 — Impact (@ImpactMediaFR) September 16, 2025

Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, δήλωσε στο Telegram ότι η αεροπορική άμυνα των ανταρτών κατόρθωσε να απωθήσει τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη, χωρίς ωστόσο να παράσχει αποδείξεις.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού δεν αναφέρει λεπτομέρειες για την επίθεση πέρα από το ότι έπληξε υποδομές.

Πηγή: cnn.gr