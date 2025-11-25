Σε βίντεο κατά της έμφυλης βίας ο αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης συμμετέχει σε βίντεο ευαισθητοποίησης που ανήρτησε το Messolonghim.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι δημιουργοί του βίντεο επισημαίνουν ότι η 25η Νοεμβρίου υπενθυμίζει διαρκώς πως η έμφυλη βία, σε όλες τις μορφές της, παραμένει ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί συνεχείς δράσεις και παρεμβάσεις.

«Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υποστήριξη και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάση Μαυρομμάτη για τη συμμετοχή του», σημειώνουν οι δημιουργοί.

Δείτε το βίντεο: