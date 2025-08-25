Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι

Μετά από 19 ημέρες εντατικών ερευνών, οι αρμόδιες τουρκικές Αρχές εντόπισαν σε βάθος 68 μέτρων το σώμα του επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, του οποίου το σκάφος είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Το θρίλερ που ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου, όταν ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι απέπλευσε μόνος του από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο, με το σκάφος του, «Graywolf», είχε τραγική κατάληξη. Την ίδια ημέρα, στις 15:10, οι συγγενείς του ενημέρωσαν τις αρχές, καθώς δεν είχαν κανένα νέο του. Στις 5 Αυγούστου, γύρω στις 14:30, εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο Τουράνκιοϊ, ανέφερε ότι τμήματα του σκάφους βρίσκονταν μισοβυθισμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και ειδικών τμημάτων της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Yalova'da'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı tekknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan kayıp iş insanı #HalitYukay’ı arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni kazanın olduğu bölge olarak değerlendirilen bölgeden 68 metre derinlikte bulundu. pic.twitter.com/Q36l0VR84i

— NOW HABER (@nowhaber) August 23, 2025

Τελικά, οι δύτες εντόπισαν προχθές τη σορό του άτυχου επιχειρηματία σε βάθος 68 μέτρων στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος του. Η τοποθεσία προσδιορίστηκε μέσω ειδικής συσκευής Sonar του Λιμενικού, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών του σκάφους.

Η διαδικασία ανάσυρσης της σορού προβλέπεται να γίνει με χρήση ειδικού συστήματος «ανελκυστήρα», ώστε να γίνει η διαδικασία με ασφάλεια από τον βυθό χωρίς να προκληθεί περαιτέρω φθορά. Οι στρατιωτικοί δύτες θα έχουν τον συντονισμό της επιχείρησης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Cansız bedenine 20 gün sonra ulaşılan Halit Yukay teknenin kaybolduğu yerde bulundu. (Ekol TV) pic.twitter.com/yqr4150JIH — Mügedagistanliofficial (@muge_dag70) August 23, 2025

Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι

Ο γεννημένος το 1982 Χαλίτ Γιουκάι ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Mazu Yachts που κατασκευάζει πολυτελή γιοτ.

Ο ίδιος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως εργαζόμενος σε ναυπηγία και είχε όνειρο να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία. Κάτι που κατάφερε το 2011 με την Mazu Yachts να είναι γνωστή στην Τουρκία για τα σχέδια και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί.

Η εταιρεία του έχει κατασκευάσει αρκετές σειρές γιοτ τα τελευταία χρόνια, από το Mazu 82 μήκους 24,9 μέτρων έως το ναυαρχίδα του, το 132 DS μήκους 40,2 μέτρων.

Πηγή: protothema.gr